Biden l-a asigurat pe Zelensky că răspunsul SUA și al aliaților săi „va fi decisiv dacă Rusia va invada Ucraina”

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden, l-a asigurat duminică, 2 ianuarie, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelensky, că răspunsul SUA și al aliaților săi „va fi decisiv dacă Rusia va invada Ucraina”, notează CNN.

Cei doi au avut o discuție telefonică la doar câteva zile după ce Biden l-a avertizat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu privire la consolidarea forțelor în apropiere de granița cu Ucraina.

Într-o postare pe pagina sa de Twitter, Zelensky a spus că discuția telefonică cu Biden a subliniat „caracterul deosebit al relațiilor” lor, menționând că au fost discutate „acțiuni comune ale Ucrainei, Statelor Unite și ale partenerilor pentru menținerea păcii în Europa, reforme, deoligarhizare”.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.