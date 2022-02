Belgia trimite la Kiev mitraliere și lansatoare de grenade antitanc

3000 de mitraliere și 200 de lansatoare de grenade antitanc vor ajunge în Kiev, din partea Belgiei. Despre aceasta a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

It was nice to learn that in addition to yesterday's agreements, Belgium is sending us another 3,000 machine guns and 200 anti-tank grenade launchers. Thank you @alexanderdecroo for your leadership.