Autoritățile elene se oferă să reconstruiască maternitatea din Mariupol, distrusă de un atac aerian rusesc

Autoritățile elene se oferă să reconstruiască maternitatea din orașul ucrainean Mariupol, care a fost distrusă de un atac aerian rusesc.

Un anunț în acest sens a fost făcut vineri, 18 martie, de către prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.