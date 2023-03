Ales Bialiațki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, și alți doi activiști pro-democrație, condamnați la 10, 9 și 7 ani de închisoare de o instanță din Belarus. Reacții după decizia tribunalului: „Este o rușine”

Ales Bialiaţki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și activist pentru drepturile omului, vicepreședintele Federației Internaționale pentru Drepturile Omului (FIDH), Valentin Stefanovici, și avocatul Vladimir Labkovici au fost condamnați vineri, 3 martie, la 10, 9 și respectiv 7 ani de închisoare de o instanță din Belarus.

Potrivit FIDH, cei trei sunt acuzați „de contrabandă și de finanțarea unor acțiuni care încalcă ordinea publică”: „Aceste pretexte au fost folosite pentru a le sancționa activitatea lor legitimă în domeniul drepturilor omului în calitate de lideri ai „Viasna”, una dintre principalele organizații pentru drepturile omului din Belarus și membră a FIDH”.

Înainte de începerea procesului, pe 5 ianuarie 2023, cei trei au fost încarcerați timp de 17 luni. Conform FIDH, procesul a derulat cu „încălcări ale legislației privind drepturile omului”.

Svetlana Tihanovskaia, opozantă aflată în exil, a declarat că cei trei activiști pro-democrație au fost condamnați pe nedrept și a descris verdictul instanței de la Minsk ca fiind „îngrozitor”.

I call on the international community to join the campaign of solidarity with human rights defender Ales Bialiatski — #freeales. Please support us by organizing events & making statements. The regime wants to silence Ales, so we have to make sure his name is heard even louder! pic.twitter.com/bBbHMWQM8D