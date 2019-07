VIDEO/ Slusari: Solicităm ca Usatîi să depună documentele de care dispune

Membrii Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din R. Moldova și investigării fraudei bancare au analizat demersul lui Renato Usatîi, care susține că are părți nepublicate din raportul Kroll 2 și a cerut să fie audiat, și așteaptă ca politicianul să prezinte cât mai curând documentele, a anunțat Alexandru Slusari.

„Solicităm respectuos ca Usatîi să depună cât mai urgent documentele de care dispune la secretariatul Parlamentului”, a afirmat acesta, menționând că membrii comisiei vor verifica autenticitatea actelor.

Potrivit președintelui comisiei, dacă materialele prezentate de Usatîi se vor dovedi a fi autentice, acestea vor fi publicate.

Liderul Partidului Nostru susține că ar deține a doua și a treia parte din raportul Kroll 2. Fostul primar de Bălți afirmă că principalul beneficiar al jafului din sistemul bancar ar fi Vladimir Plahotniuc, iar Ilan Șor ar fi fost „administratorul schemei”.