FOTO/ „Băncile noastre au demonstrat că sunt iresponsabile, necivilizate și acționează sălbatic”. Experții despre cum băncile cumpără hrivna cu un ban și o vând cu 60 de bani

Rubla rusească a scăzut în ultimele două zile la minime istorice în raport cu dolarul american şi euro, după ce preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei. Agresiunea rusă asupra statului vecin a dus şi la deprecierea hrivnei ucrainene.

Pe fondul situației, unele bănci din R. Moldova și case de schimb valutar fac speculații și cumpără hrivna chiar și cu un bănuț (0,001 lei), deși Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru 25 februarie un curs oficial de 0,59 de lei pentru o hrivnă ucraineană. Experții susțin că BNM ar trebui și are toate pârghiile să intervină și să stabilească cerințe suplimentare la modul de stabilire a cursurilor comerciale. Cât privește gestul băncilor de a stabili o diferență mare dintre cursul de vânzare și cursul de cumpărare a hrivnei ucrainene, experții spun că eforturile depuse de BNM, după jaful bancar, de a civiliza sistemul bancar a fost șters în doar 24 de ore, băncile demonstrând au că sunt iresponsabile, necivilizate și acționează sălbatic.

Pentru 25 februarie, Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit un curs oficial de 0,59 de lei pentru o hrivnă ucraineană. Față de ziua precedentă, hrihna a pierdut doi bani.

Mai multe bănci și case de schimb valutar cumpără însă hrivna ucraineană la un curs care variază de la 3 la 50 de ori mai jos față de cel oficial stabilit de BNM. Mai exact, în majoritatea punctelor de schimb voluntar hrivna ucraineană este cumpărată cu 10, 14 sau 15 bani și vândută cu 40-60 de bani.

Moldindconbank nu cumpără sau vinde hrivne ucrainene, iar Victoriabank cumpără hrivna cu un ban și o vinde cu 60 de bani.

Veaceslav Ioniță, expert IDIS Viitorul, este de părere că BNM trebuie să intervină prin adoptarea unei decizii speciale, chiar dacă situația creată este o chestune de etică și mai puțin de criză economică.

„Noi am avut cândva o reglementare privind diferența maximă admisibilă dintre cursul de vânzare și cursul de cumpărare. BNM, considerând că băncile noastre s-au maturizat, sunt responsabile și civilizate, a scos acea normă. BNM a considerat că băncile sunt suficient de mature ca să acționeze corect. Însă, chiar dacă ani de zile a fost așa, ieri și astăzi băncile noastre au demonstrat că sunt iresponsabile, necivilizate și acționează sălbatic. În pare rău că BNM a întârziat două zile. Este extrem de important ca BNM să intervină în limitele competenței sale și, cel puțin, temporar, să introducă această limitare care a existat cândva. BNM a scos această normă legală și acum ar trebui să adopte o decizie specială pentru o astfel de situație. BNM are dreptul să facă asta. Trebuie să întrunească Consiliul. Ei până acum au considerat că această situație este ignorabilă, dar, după mine, aceasta este o chestune de etică și mai puțin de criză economică”, a declarat expertul pentru ZdG.

În opinia lui, ceea ce au făcut băncile moldovenești în ultimele zile este inadmisibil, le strică din imaginele și le știrbește din încrederea oamenilor.

„BNM trebuie să intervină nu din cauza că pe piața valutară ar fi vreun risc, pentru că nu este vreun risc, dar să intervină să arate că sistemul nostru bancar este unul civilizat. După jaful bancar din 2014, BNM a depus eforturi inumane timp de 7 ani să civilizeze sistemul nostru bancar, iar în 24 de ore băncile au ras de pe tablă tot efortul BNM. Să nu uităm că băncile lucrează cu noi pe baza încrederii. Cel mai scump lucru pe care îl au băncile nu sunt banii sau oficiile, ci încrederea din partea cetățenilor. O astfel de acțiune pe care o fac ei, le strică toată imaginea și încrederea cetățenilor”, a adăugat Veaceslav Ioniță.

Și Adrian Lupușor, directorul executiv „Expert-Grup”, este de părere că BNM ar trebui să intervină și să stabilească cerințe suplimentare la modul de stabilire a cursurilor comerciale.

„Din păcate, observ că speculațiile unor bănci și unități de schimb valutar continuă și azi, pe fundalul tragediei din Ucraina. Fac apel către Banca Națională a Moldovei să faca uz de prevederile legii privind reglementarea valutară care îi permite, în anumite situații, să stabilească cerințe suplimentare la modul de stabilire a cursurilor comerciale (art. 43, al.17), dar și să aplice avertismente și sancțiuni destul de dure”, spune expertul.

Lupușor se arată nedumerit și spune că nu întelege care sunt „reperele morale ale celor care își permit să facă bani pe seama unor asemenea tragedii”.

La rândul său, Alexandru Fală, director de program „Sectorul monetar și modelare economică” din cadrul Expert-Grup, a declarat pentru ZdG că susține poziția BNM și că devalorizarea hrivnei ucrainene nu va afecta piața monetară din R. Moldova, întrucât exporturile moldovenești către Ucraina sunt mici.

„Posibil să fie unele probleme, dar riscul e mic. Sistemul nostru monetar este solid. Noi avem banca de rezerve, sistemul valutar are o lichiditate tare înaltă. R. Moldova are un sistem bancar stabil, care poate rezista la șoc. BNM intervine pentru a diminua anumit eșocuri. La moment, BNM are resurse, dar nu sunt motive obiective ca să fie un șoc valutar în R. Moldova, pentru că noi mai mult importăm din Ucraina, decât exportăm”, a spus Fală.