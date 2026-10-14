EcoVoucher: Guvernul anunță că va ajuta financiar încă circa 8 mii de familii să procure electrocasnice eficiente energetic

Programul de Vouchere pentru Electrocasnice (EcoVoucher) a lansat o nouă sesiune, prin care 8 120 de familii vor fi sprijinite să achiziționeze echipamente noi eficiente energetic, în perioada 13 octombrie – 1 noiembrie.

Conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), ediția actuală dispune de un buget total de aproximativ 57 de milioane de lei, fiind finanțată integral din bugetul de stat.

Programul oferă gospodăriilor vulnerabile posibilitatea de a reduce consumul de energie electrică și cheltuielile aferente prin înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente noi, eficiente energetic. Inițiativa face parte din eforturile Guvernului de a îmbunătăți eficiența energetică în sectorul rezidențial și de a promova un consum de energie „mai responsabil și mai sustenabil”.

„Măsurile de eficiență energetică aplicate echipamentelor și aparatelor utilizate zilnic în locuințe pot genera economii de energie de până la 33 GWh/an și reduceri de emisii de aproape 17 mii tone CO2 echivalent/an la nivel național. Priviţi la nivel de familie, aceste cifre înseamnă consum mai mic de energie şi facturi mai mici”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

„Programul EcoVoucher aduce deja rezultate concrete și măsurabile. Familiile își reduc consumul de energie și pot folosi banii economisiți pentru alte necesități ale gospodăriei. De la lansarea programului, am îmbunătățit procesul de acordare și valorificare a voucherelor, astfel încât beneficiarii să poată accesa sprijinul simplu și rapid. În contextul provocărilor din sectorul energetic, fiecare măsură care ajută gospodăriile să consume mai puțină energie și să-și gestioneze mai bine cheltuielile contribuie la sporirea rezilienței lor”, a declarat Ion Muntean, directorul CNED.

Voucherul are o valoare nominală de 7 000 de lei și poate acoperi maximum 70% din prețul echipamentului, cu TVA inclus. Diferența este achitată de către beneficiar.

Beneficiarii de vouchere pot achiziționa în cadrul programului frigidere (inclusiv cu congelator integrat, clasele energetice A, B, C și D) și mașini de spălat rufe din clasa A. Fiecare electrocasnic achiziționat în cadrul programului corespunde criteriilor de eficiență energetică și standardelor de Conformitate Europeană (CE).

Voucherele sunt distribuite cu prioritate familiilor cu cel mai mare număr de copii minori și gospodăriilor în care locuiesc cel puțin două persoane cu vârsta de peste 63 de ani. Totodată, 10% din numărul total de vouchere disponibile sunt rezervate persoanelor cu dizabilități severe.

Beneficiarii sunt notificați prin SMS sau e-mail cu privire la disponibilitatea voucherelor, care vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensatii.gov.md. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea pentru reciclare un electrocasnic uzat de același tip.

De la lansarea Programului și până în prezent, de EcoVoucher au beneficiat 43 366 de familii, care au procurat 20 637 de frigidere și 22 692 de mașini de spălat rufe. Potrivit datelor CNED, cele peste 43 de mii de echipamente instalate de la începutul programului generează, anual, economii de aproximativ 8,85 milioane kWh, echivalentul a circa 32,7 milioane de lei. Aceasta corespunde unei reduceri a emisiilor de dioxid de carbon de aproximativ 4 427 de tone pe an.

Mai multe detalii despre program și despre sesiunile următoare sunt disponibile la Linia Verde 0 8005 5005.

Programul de Vouchere pentru Electrocasnice (EcoVoucher) a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și este implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, în cooperare cu Ministerul Energiei. Ediția curentă a Programului este finanțată din bugetul de stat.