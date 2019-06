120 de zile de anchetă/ Privatizările sonore din ultimii ani, în vizorul Parlamentului

În următoarele 120 de zile o comisie de anchetă a Parlamentului, condusă de deputatul Igor Munteanu, va evolua modul în care au fost privatizate propritățile publice începând cu anul 2013.

În cadrul unei conferințe de presă, Igor Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice (APP) a pus deja la dispoziția Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizărilor proprietății publice începînd cu anul 2013 lista tutror bunurilor supuse privatizării.

Printre criteriile în baza cărora vor fi selectate cazurile, susține Munteanu, se numără: conformitatea aplicării legii, numărul de investigații care s-au făcut referitor la anumite bunuri, numărul de expunere a bunurilor la licitații, cota statului mai mare de 50%.

Potrivit lui Munteanu, pentru audieri în Parlament vor fi invitați „martori-cheie”, dar și jurnaliști de investigație. Totodată, cazurile identificate și analizate de Comisie vor fi transmise organelor de drept pentru anchetare.