„Mă adresez ca mamă, ca femeie, ca un simplu om ajuns la disperare, ajutați-ne să ne salvăm copilul” – disperarea Nataliei Boicu, mama unui copil care are cancer

Cătălin Boicu este un băiețel în vârstă de șase ani care are cancer la rinichi. Tratamentul costă 73 000 de dolari, iar pentru familia lui această sumă este imensă. Părinții vin cu rugămintea către oamenii cu inimă mare să-i ajute să adune banii pentru tratament.

Mama lui Cătălin, a observat o asimetrie evidentă a abdomenului cu prolabarea flancului abdominal pe stânga. Din acel moment spitalul a devenit pentru ei a doua casă. Au urmat multe investigații, consultații și păreri ale medicilor, dar și lacrimi și foarte multă durere. După aceasta familia a primit un răspuns foarte dureros, precum că băiețelul suferă de cancer la rinichi în stadiul patru.

Familia spune că tratamentul costă foarte scump și că suma de bani este una peste puterile lor. De aceea, vin cu rugămintea către oameni de a le fi alături și de a-i susține cu o donație. Ca și oricare părinte, părinții lui Cătălin își doresc să îl vadă sănătos și fericit și să nu știe ce înseamnă durerea.

„Niciodată nu am cerut nimic, mereu ne-am descurcat cu soțul, prin greu, muncă și credință. Ce ni s-a întâmplat acum, ne-a pus pe ambii la pământ. Băiețelul nostru, soarele casei noastre, a fost diagnosticat cu cancer la rinichi. Niciodată nu ne-am imaginat că vom trece prin asa ceva. Suntem disperați, am cheltuit până acum tot ce aveam. Am împrumutat de la rude și prieteni pentru primele investigații, dar costul pentru operație și tratament este foarte mare”, scrie mama băiețelului.