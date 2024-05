JO2024: Președintele Federației de Lupte cere ajutor în lupta cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv, pe care îl numește „bandă”. Reacția lui Nicolae Juravschi

Președintele Federației de Lupte, Ivan Gheorghiu, spune că „din lipsă de bani, la Jocurile Olimpice de la Paris, luptătorii noștri vor fi obligați să aibă un singur antrenor la doi sportivi”. Mai mult, acesta solicită „ajutor în lupta cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS)”, pe care îl numește „bandă”. Totodată, potrivit șefului Federației, președintele CNOS, Nicolae Juravschi, este „cancerul sportului moldovenesc”. Ziarul de Gardă a discutat cu Nicolae Juravschi.

La 15 mai, președintele Federației de Lupte, Ivan Gheorghiu, fost secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), a publicat pe rețelele sale de socializare o „postare de interes național”. Acesta relatează că CNOS a informat Federația pe care o conduce, că din lipsă de bani, la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului 2024, luptătorii calificați să reprezinte R. Moldova „vor fi obligați să aibă un singur antrenor pentru doi sportivi”. „Asta în timp ce normal era ca fiecare sportiv să aibă câte doi antrenori sau cel puțin unul”, a punctat Gheorghiu.

(…) Eu nu am cuvinte pentru a descrie ceea ce simt acum. (…)Este o premieră absolută când Moldova va avea trei campioni mondiali la Olimpiadă, cu șanse mari pentru Aur Olimpic. Dar Juravschi are interesele lui personale. Nu cumva cineva să-l depășească … Cum? Cum acceptăm ca acest individ corupt să reprezinte țara noastră la nivel mondial?

Contactat de ZdG, președintele CNOS, Nicolae Juravschi, negat acuzațiile lui Ivan Gheorghiu: „Nu este corect, absolut!”. Totodată, acesta a refuzat să comenteze declarațiile lui Gheorghiu: „Dumnezeu cu el”, însă a dezvăluit motivul pentru care, potrivit lui, Gheorghiu „îl atrage în scandal”.

„Este Comitetul organizatoric și un regulament, cu cât mai mulți sportivi sunt, cu atât mai mulți oficiali, dar noi nici echipa încă nu am format-o, încă merg calificările (la Jocurile Olimpice, n. red.). Încearcă să ne atragă în conflicte, în discuții. Nu este astăzi actuală întrebarea dată. Nici nu s-a abordat problema cine se duce și cum.

Noi am făcut «long list» așa-numit, pentru toate federațiile, și am pus toți antrenorii pe care i-au propus. El (Ivan Gheorghiu, n. red.) vrea să ne atragă pur și simplu în scandal. Am făcut câteva seminare de informare cu federațiile, ei au ignorat. Am avut conferință de presă astăzi, ei din nou nu au venit. Scriu, vă dau vouă de lucru, fac zâzanie, știți cum… Pe Facebook poate spune ce o vrea. Noi avem de muncă mult, trebuie să pregătim echipa și vom anunța despre toate într-o conferință ulterioară.

Declarațiile lui îi aparțin. Dumnezeu cu el. Un om civilizat asemenea lucruri nu făcea. El are altă viziune și alte intenții, vrea tare la Comitet și asta-i toată buba.”, a punctat președintele CNOS, Nicolae Juravschi, pentru ZdG.