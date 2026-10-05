România condamnă incidentul de la Palanca și reafirmă sprijinul pentru R. Moldova: „România este și va rămâne alături de R. Moldova”

România își exprimă solidaritatea cu R. Moldova după incidentul produs în zona Palanca, unde o persoană a fost rănită în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a condamnat incidentul și a declarat că Bucureștiul va continua să sprijine R. Moldova în consolidarea securității și rezilienței sale.

„Condamnăm cu fermitate incidentul grav produs astăzi în zona Palanca, în urma căruia o persoană a fost rănită, pe fondul atacurilor Federației Ruse împotriva Ucrainei”, se arată în mesajul ambasadorul.

Cristian-Leon Țurcanu a menționat că incidentul survine după mai multe cazuri cu drone înregistrate în ultimele zile, care au afectat spațiul aerian și securitatea R. Moldova.

Potrivit diplomatului, aceste incidente demonstrează consecințele directe ale războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei asupra securității R. Moldova și a stabilității regionale.

„Suntem alături de R. Moldova, de autorități și de cetățeni în fața acestor provocări. România este și va rămâne alături de Republica Moldova, cu solidaritate și sprijin concret, inclusiv pentru consolidarea securității și rezilienței sale”, a transmis diplomatul.

Ambasadorul României a mai declarat că Bucureștiul va continua să susțină R. Moldova în fața amenințărilor generate de războiul din Ucraina.

În dimineața zilei de 5 octombrie, în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, a căzut un proiectil, care în urma impactului cu solul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei. Incidentul a avut loc în jurul orei 09:38, informează Poliția de Frontieră.

În urma incidentului, un angajat al Poliției de Frontieră a fost ușor rănit, alte victime nu au fost înregistrate.