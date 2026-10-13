R. Moldova, aleasă pentru a doua oară membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului

R. Moldova a fost aleasă pe 13 octombrie, pentru a doua oară, în calitate de membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, pentru perioada 2027–2029, anunță Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) într-un comunicat. Potrivit diplomației de la Chișinău, acest rezultat „reflectă determinarea țării noastre de a contribui activ la promovarea și protecția drepturilor omului la nivel global”.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) este o structură interguvernamentală din sistemul ONU, formată din 47 de state membre, responsabilă de promovarea și protecția drepturilor omului la nivel mondial. Mandatul său include examinarea situațiilor de încălcare a drepturilor omului, adoptarea rezoluțiilor și formularea de recomandări în vederea consolidării respectării drepturilor și libertăților fundamentale.

Potrivit Ministerului, pe durata mandatului, R. Moldova își propune următoarele priorități:

• Edificarea societăților incluzive, bazate pe egalitate și educație;

• Consolidarea rezilienței democratice, a integrității informaționale și a participării civice;

• Protejarea drepturilor omului în era digitală;

• Promovarea responsabilității și a protecției în situații de conflict și criză, și consolidarea unui multilateralism eficient.