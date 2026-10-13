R. Moldova, aleasă pentru a doua oară membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului
R. Moldova a fost aleasă pe 13 octombrie, pentru a doua oară, în calitate de membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, pentru perioada 2027–2029, anunță Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) într-un comunicat. Potrivit diplomației de la Chișinău, acest rezultat „reflectă determinarea țării noastre de a contribui activ la promovarea și protecția drepturilor omului la nivel global”.
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) este o structură interguvernamentală din sistemul ONU, formată din 47 de state membre, responsabilă de promovarea și protecția drepturilor omului la nivel mondial. Mandatul său include examinarea situațiilor de încălcare a drepturilor omului, adoptarea rezoluțiilor și formularea de recomandări în vederea consolidării respectării drepturilor și libertăților fundamentale.
Potrivit Ministerului, pe durata mandatului, R. Moldova își propune următoarele priorități:
• Edificarea societăților incluzive, bazate pe egalitate și educație;
• Consolidarea rezilienței democratice, a integrității informaționale și a participării civice;
• Protejarea drepturilor omului în era digitală;
• Promovarea responsabilității și a protecției în situații de conflict și criză, și consolidarea unui multilateralism eficient.
„Acest rezultat reconfirmă angajamentul ferm al R. Moldova față de valorile și principiile Organizației Națiunilor Unite, în concordanță cu obiectivele parcursului său european, în calitate de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană”, a subliniat MAE.