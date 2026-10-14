Prognoza meteo pentru Hramul capitalei

Vremea va fi predominant înnorată miercuri, 14 octombrie, în R. Moldova. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în sudul țării sunt așteptate și ploi slabe.

În nordul republicii, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge la 11 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 65%.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu temperaturi maxime de 14 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 65%.

În sudul țării sunt prognozate ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 16 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 85%.