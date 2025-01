Prințesa Kate a câștigat lupta cu cancerul: „Rămân concentrată pe recuperare”

Prințesa de Wales, Kate Middleton, care la începutul anului 2024 a declarat că a fost diagnosticată cu cancer, anunță marți, 15 ianuarie, că boala cu care s-a confruntat este „în remisiune”. Aceasta le-a mulțumit celor care a fost alături de ea și a sugerat că are nevoie de timp pentru a se adapta la „o nouă realitate”.

Prințesa Kate a vizitat marți un spital din nordul Londrei, acolo unde a primit tratament.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



