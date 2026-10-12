Primul control privind pluralismul audiovizual: „Moldova 1” și „Radio Moldova” au un nivel scăzut de risc, iar „TV-Găgăuzia” și „GRT FM” – un nivel mediu

Consiliul Audiovizualului (CA) a aprobat luni, 12 octombrie, rezultatele primului control privind pluralismul audiovizual intern în cadrul serviciilor media audiovizuale publice liniare. În urma evaluării, „Moldova 1” și „Radio Moldova” au fost încadrate la categoria cu risc scăzut privind pluralismul audiovizual intern, în timp ce „TV-Găgăuzia” și „GRT FM” au fost încadrate la categoria cu risc mediu.

Potrivit raportului, elaborat în baza monitorizării din perioada 11 mai – 7 iunie 2026, evaluarea a vizat diversitatea programelor informative, independența editorială și economică, precum și accesul publicului-țintă la programele audiovizuale.

„Radio Moldova”, cele mai multe subiecte informative

În perioada monitorizată, „Radio Moldova” a difuzat 5174 de subiecte informative, cel mai mare număr dintre cele patru servicii media analizate. Urmează „Moldova 1”, cu 1940 de subiecte, „GRT FM”, cu 1823, și „TV-Găgăuzia”, cu 1437 de subiecte.

Domeniul social a fost cel mai frecvent abordat în știrile tuturor celor patru servicii media. Acesta a reprezentat 41,91% din conținutul informativ al „Moldova 1”, 39,46% la „TV-Găgăuzia”, 36,16% la „Radio Moldova” și 49,81% la „GRT FM”.

În ceea ce privește diversitatea persoanelor prezentate în știri, experții și specialiștii au fost categoria cel mai frecvent menționată la „Moldova 1”, cu o pondere de 31,31%. La „Radio Moldova”, pe primul loc s-au situat funcționarii publici, cu 27,83%, în timp ce la „TV-Găgăuzia” și „GRT FM” au predominat aparițiile cetățenilor obișnuiți, cu 46,32% și, respectiv, 43,26%.

Diferențe au fost constatate și în privința limbilor utilizate în programele informative. „Moldova 1” și „Radio Moldova” au difuzat știri în română și rusă, iar „TV-Găgăuzia” și „GRT FM” au utilizat și limba găgăuză.

Independența editorială și vulnerabilitățile financiare

În privința independenței editoriale, „Moldova 1” și „Radio Moldova” au obținut calificativul „suficient”. Potrivit raportului, politicile editoriale ale celor două servicii media sunt formalizate și publicate, iar publicul poate interacționa cu instituția prin intermediul Serviciului Media al Ombudsmanului.

În cazul „TV-Găgăuzia” și „GRT FM”, independența editorială a fost evaluată drept „parțial suficientă”. Printre problemele identificate de CA se numără lipsa publicării pe site a declarației privind politica editorială, aceasta fiind afișată doar pe un panou informativ intern. De asemenea, furnizorul a semnalat inconsecvențe în aplicarea integrală a prevederilor documentului.

Situația financiară a „Moldova 1” și „Radio Moldova” a fost apreciată drept „parțial suficientă”. Finanțarea de la bugetul de stat reprezintă 89,19% din resursele serviciului de televiziune și 85,38% din cele ale serviciului de radiodifuziune sonoră. Totodată, raportul indică un deficit bugetar de 10,93% pentru „Moldova 1” și de 11,69% pentru „Radio Moldova”.

Situația financiară a furnizorului regional GRT, care include „TV-Găgăuzia” și „GRT FM”, a fost calificată drept „insuficientă”. În 2025, subvențiile din bugetul regional al UTA Găgăuzia au reprezentat 68,84% din finanțare, în timp ce veniturile din publicitate au constituit 2,71%. În 2026, ponderea acestora a scăzut sub 0,6%.

CA a mai constatat că „GRT FM” nu dispune de un buget separat, ceea ce limitează autonomia financiară a serviciului de radiodifuziune sonoră.

Diferențe privind accesul publicului și interactivitatea

Potrivit raportului, toate cele patru servicii media asigură modalități suficiente de distribuție și recepție a programelor, inclusiv prin intermediul site-urilor și al platformelor online. Calitatea tehnică a fost evaluată la un nivel înalt pentru toate cele patru servicii.

În ceea ce privește interactivitatea, „Moldova 1” și „Radio Moldova” au obținut calificativul „suficient”. „Radio Moldova” dispune de șapte programe interactive nominalizate și organizează dezbateri cu participarea cetățenilor.

În schimb, „TV-Găgăuzia” are un singur program interactiv, destinat publicului adult, iar pentru acest post și „GRT FM” nivelul interactivității a fost apreciat drept „parțial suficient”.

O altă diferență vizează ponderea programelor în limba română. La „Moldova 1”, acestea reprezintă 93,57% din volumul total al programelor, iar la „Radio Moldova” – 87,62%, ambele depășind pragul de 80% prevăzut de metodologia CA.

La „TV-Găgăuzia”, programele în română și găgăuză reprezintă împreună 60,40% din volumul total, iar la „GRT FM”, programele în aceste două limbi constituie 72,13%. Astfel, ambele servicii regionale se situează sub pragul de 80%.

În ceea ce privește confirmarea accesului publicului, „Moldova 1” și „Radio Moldova” utilizează date privind audiența și interacțiunile online, inclusiv Google Analytics și informații din studii de audiență. În cazul „TV-Găgăuzia” și „GRT FM”, evaluarea s-a bazat în principal pe statistici web și indicatori digitali, fără măsurători oficiale de audiență suficiente, ceea ce a determinat acordarea calificativului „parțial suficient”.

Ce recomandă Consiliul Audiovizualului

Pentru „Moldova 1”, CA recomandă creșterea vizibilității comunităților locale și a categoriilor de public mai puțin reprezentate, precum și diversificarea surselor de informare și consolidarea conținutului educativ, cultural și de interes local.

„Radio Moldova” ar trebui să asigure o distribuție mai uniformă a subiectelor sociale, politice și economice, alături de cele din domeniile culturii, sportului și electoral.

În cazul „TV-Găgăuzia”, recomandările vizează diversificarea și echilibrarea conținutului informativ, publicarea politicii editoriale pe site-ul oficial și afișarea vizibilă a datelor de contact ale redactorului-șef sau ale persoanei desemnate.

Pentru „GRT FM”, CA recomandă creșterea ponderii programelor realizate și difuzate în limba găgăuză, dezvoltarea programelor interactive, separarea contabilității interne și publicarea declarației privind politica editorială.