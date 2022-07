Premieră: Un medic din R. Moldova a obținut câștig de cauză în justiția din România în procedura recunoașterii titlului de calificare, obținut în R. Moldova

Un medic internist din R. Moldova a obținut câștig de cauză în justiția din România împotriva Ministerului Sănătății din România și a Colegiului Medicilor din România, în procedura recunoașterii titlurilor de calificare, obținute în R. Moldova. I-a luat 5 ani doctoriței ca să-și revendice titlul de medic specialist.

Svetlana Pușcașu este medic internist din R. Moldova, care acum 5 ani s-a stabilit în România. După o carieră de 34 de ani în sistemul medical din R. Moldova, a mers în România pentru a fi alături de copii și nepoți. Și-a dorit să muncească în sistemul medical din România, dar a trebuit să parcurgă „drumul birocrației”. I-a luat 5 ani să-și revendice titlul de medic specialist.

„Încă din anul 2009, după ce am primit cetățenia, am început echivalarea actelor. Am echivalat diploma de licență de la Universitatea de Medicină. Apoi am urmat drumul de echivalare a studiilor postuniversitare. Deoarece din 2006 România este membră a Uniunii Europene, a fost adoptată o nouă lege care stipula că pentru a fi medic specialist este nevoie de a face rezidențiat. Rezidențiatul a fost introdus în România în 1994, iar până atunci, specialitatea se căpăta prin secundariat clinic. Când m-am adresat, mi s-a spus că, pentru a-mi lua actele la echivalare, eu trebuie să trebuie să fiu medic rezident. Până am strâns toate actele necesare, ei îmi echivalaseră doar jumătate de ani de studii postuniversitare. Am început rezidențiatul la vârsta de 53 de ani. Din motiv de familie nu am putut să continui rezidențiatul. În 2017, a fost adoptată o altă lege care prevedea o procedură mai simplificată de recunoaștere a diplomelor de studii. Am depus dosarul prin decembrie 2017 și prima veste mi-a venit în luna mai 2019, când am fost invitată la proba de aptitudini practice și teoretice. Deși am obținute 93 puncte la proba teoretică și nota 9,3 la abilitățile practice, nu mi-a fost recunoscut titlul de medic specialist. Apoi am parcurs toate etapele legale pe care le prevede procedura, pentru a-mi apăra drepturile și abia peste 3 ani, instanța mi-a dat dreptate”, relatează Svetlana Pușcașu.