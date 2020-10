VIDEO/ Fostul premier Ion Sturza anunță pe cine va vota la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie

Omul de afaceri Ion Sturza, fost premier al R. Moldova în perioada februarie-decembrie 1999, anunță că o susține pe Maia Sandu la funcția de președinte al R. Moldova.

„Este important să ieșim la alegeri și să alegem o nouă conducere a țării. O conducere din noua generație, care are alte deprinderi, alte cunoștințe și care este una cinstită și onestă…”, îndeamnă Sturza. „Pentru prima dată în istoria R. Moldova, la o funcție importantă în stat, pretinde un om asupra căruia nu planează nici un fel de suspiciuni de corupție, lucru care pentru mine este extrem de important…”, a precizat Sturza, cu referire la candidatura Maiei Sandu. „Nu vă spun pentru cine să nu votați și nici pentru cine trebuie să votați. Vă spun doar ce am ales eu și pentru cine am să mă duc să votez. Eu personal. Eu personal am să votez pentru Maia Sandu”, s-a destăinuit fostul premier.

Pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie au fost înregistrați șase candidați. Dosarele depuse de Dorin Chirtoacă și Octavian Țâcu vor fi analizate în ședința de marți, 6 octombrie.

Lista candidaților înregistrați: