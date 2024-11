VIDEO Exercitarea votului de către candidatul la funcția de președinte Alexandr Stoianoglo. Întrebat despre moldovenii din Rusia aduși organizat acasă: „Noi pe nimeni nu am adus în țară silit”

Candidatul susținut de socialiști la funcția de președinte, Alexandr Stoianoglo, a fost primul care și-a exercitat dreptul la vot. Stoianoglo s-a prezentat la secția de votare alături de soția sa și cele două fiice.

„Împreună cu familia mea am votat pentru o Moldovă liberă, stabilă, prosperă. O Moldovă care să respecte oamenii săi, indiferent de etnie, limba vorbită, religie, viziuni politice. Moldovă care nu stă cu mâna întinsă, dar se dezvoltă în armonie și cu Estul și cu Vestul”, a declarat candidatul Partidului Socialiștilor din Moldova.

Întrebat de presă despre informațiile din spațiul public despre mai multe autocare venite în R. Moldova din Federația Rusă, care ar fi adus gratis cetățenii pentru a vota acasă, fostul procuror general a declarat că „noi pe nimeni nu am adus în țară silit”.

„Pentru asta (transportarea organizată a alegătorilor n.r.) avem organele respective care trebuie să fie corect, în baza legii, să fie apreciate acțiunile respective și fixate. Dacă asta a fost făcut cu încălcarea legislației, atunci trebuie să fie întreprinse acțiunile respective. (…) Consider că alegerile sunt un proces democratic la care trebuie să aibă acces toți cetățenii R. Moldova. Eu niciodată nu am participat la cumpărarea voturilor. Nu participă la cumpărarea voturilor nici partidul care mă susține în aceste alegeri”, a mai spus Stoianoglo.

În plus, fiind întrebat despre cum a avut un Crăciun de poveste în Karlovy Vary pe banii sponsorului lui Șor, a declarat că „nu corespunde adevărului”.

„Este un fals care a apărut în ultimele zile. Eu nu sunt cunoscut cu oamenii care a fost indicat în articol”, a mai afirmat candidatul la funcția de președinte.

Potrivit celei mai recente declarații depuse de Stoianoglo la Comisia Electorală Centrală (CEC), în ultimii ani, acesta nu a făcut achiziții și nu a vândut niciun bun, de trei ani în declarație figurând aceleași bunuri mobile și imobile. Mai mult, în 2023, acesta declară doar 50 de mii de lei drept salariu – circa 4 000 de lei lunar, iar soţia sa a încasat 68 de mii de lei din darea în arendă a unor bunuri. Alte venituri Stoianoglo nu declară.

Familia Stoianoglo deține în proprietate două imobile – un apartament de 161 de metri pătrați, în valoare de 942 047 de lei și un alt imobil de 60 de metri pătrați, în valoare de 844 de mii de lei, dar și un teren intravilan, pe care candidatul l-a moștenit în 2015. Tor în anul 2015, Stoianoglo a primit moștenire o casă (91 de metri pătrați) și o „altă avere imobilă” (20 metri pătrați).

Ziarul de Gardă a verificat datele cadastrale și a constatat că, pe lângă apartamentul de 161 de metri pătrați, familia Stoianoglo deține, în același bloc, încă un apartament de circa 125 metri pătrați, procurat în 2015, proprietară în acte figurând Cristina Stoianoglo, fiica lui Alexandr Stoianoglo.

Conform datelor cadastrale, în același bloc de locuit, și familia Șor deține trei apartamente: un imobil de 158 metri pătrați, care a intrat în proprietatea lui Ilan Șor în anul 2000, fiind acum plasat sub sechestru, un apartament de circa 239 metri pătrați, care a intrat în posesia lui Șor în 2013, dar și un apartament de circa 245 metri pătrați, care a intrat în posesia familiei Șor în 2014.

Încăperea de 60 de metri pătrați, amplasată într-un bloc de locuit de pe bd. Renașterii Naționale din Chișinău, a fost utilizată drept spațiu pentru un salon de frumusețe gestionat de familia Stoianoglo – Opium Beauty Salon. În aprilie 2021 compania a fost închisă.

Potrivit documentului depus la CEC, familia Stoianoglo deține două mașini – un Hyundai Tucson fabricat în 2021 și cumpărat în același ani cu 575 de mii de lei și un Mitsubishi Outlander fabricat în 2005, cumpărat în 2007 cu 80 de mii de lei.

În 2023, Stoianoglo declară și o datorie de 200 de mii de lei către Alexandr Sicinski, nume similar cu cel al unui avocat, pe care se angajează să o întoarcă până în 2026.

Potrivit rise.md, la începutul primăverii acestui an, situaţia financiară a lui Alexandr Stoianoglo se îmbunătăţeşte brusc, încasând lunar mai mult decât tot venitul pe anul 2023. Astfel, în martie 2024, Alexandr Stoianoglo a încasat 47 de mii de lei de la Corten-Vin SRL (o vinărie din Traclia), unde are funcţia de „director operaţii şi tranzacţii”. În aprilie încasează și mai mult – 62 de mii de lei, circa 50 de mii de la vinăria Corten-Vin şi 12 mii de la firma Agroseminvest SRL (care are domeniul de activitate creșterea porcilor și încrucișarea diferitor rase de porci).

Potrivit sursei citate, ambele firme sunt deţinute de Tarservice-Companie SRL, controlată de omul de afaceri Ivan Bişir, care deţine un grup de şase companii. În lunile mai-august, situaţia se repetă şi, respectiv, Alexandr Stoianoglo a încasat în jumătate de an peste 360 de mii de lei de la companiile lui Ivan Bişir. Totodată, Ivan Bişir şi companiile sale sunt şi printre cei mai mari sponsori ai campaniei electorale a lui Alexandr Stoianoglo.

Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo se confruntă în turul doi al alegerilor prezidențiale din R. Moldova, după ce au atras voturile majorității cetățenilor în prima rundă: Sandu – 42,07%, iar Stoianoglo – 26,27%. Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale se desfășură duminică, 3 noiembrie.