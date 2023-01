SONDAJ R. Moldova, între neutralitate și NATO. E momentul pentru o posibilă aderare?

Problema neutralității și aderării R. Moldova la NATO, în contextul invaziei ruse în Ucraina, este un subiect tot mai discutat între „da” și „nu” în societatea moldovenească. Într-un interviu, la Davos, întrebată despre o potențială aderare a R. Moldova la NATO, președinta Maia Sandu a declarat că Chișinăul încă analizează situația.

„Acum există o discuție serioasă despre capacitatea noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri sau ar trebui să facem parte dintr-o alianță mai mare… Și dacă ajungem, la un moment dat, la concluzia că trebuie să schimbăm neutralitatea, acest lucru ar trebui să se întâmple printr-un proces democratic”, a declarat Sandu.

R. Moldova, între neutralitate și NATO. E momentul pentru o posibilă aderare? Cine decide?

Vitalie Marinuța, ex-ministru al Apărării

Decizia, conform Constituției, aparține poporului, prin referendum sau, în cazul în care există o majoritate constituțională – prin parlament, mai ales în situații ca cea în care este acum R. Moldova, amenințată să fie ocupată prin puterea unui război ca cel din Ucraina. Societatea, cu regret, nu este gata pentru discuții. Pentru aderare – nici atât, fiindcă în 30 de ani nu s-a discutat această problemă, iar dacă s-a discutat, s-a făcut prin prisma neutralității care, așa cum vedem în Ucraina, nu ne-ar putea folosi la nimic. Am fost și rămân un adept al integrării noastre în NATO, am fost și sunt un opozant al neutralității. Noi vedem cât de mult a respectat Moscova condiția noastră de neutralitate în cazul Transnistriei. Personal, mă bucur că subiectul deja se discută și se discută la nivel înalt în R. Moldova, cu toate că nu avem încă decizii. Iar decizia e foarte importantă pentru noi, fiindcă suntem un stat slab, și economic, și militar, și social. Chiar dacă vom investi și jumătate din produsul intern brut în armată, nu vom putea asigura o apărare pe măsura pericolelor. Noi vedem ce se face în Ucraina. Și Ucraina nu e R. Moldova.

Iurie Reniță, ex-ambasador la NATO

Discuții serioase despre nivelul nostru de relații cu NATO se poartă în societate de mai mult timp de către experții, politicienii și diplomații din domeniul securității. De fiecare dată, orice apropiere de Alianța Nord-Atlantică a fost taxată dur de Federația Rusă, aceasta acceptând doar „neutralitatea permanentă” a R. Moldova, dar cu armata lor de ocupație pe teritoriul nostru. Actuala guvernare ar trebui să se debaraseze de mentalitatea moscovită vis-a-vis de raporturile noastre cu Alianța Nord-Atlantică. Este dreptul nostru suveran să decidem cum procedăm, mai ales în conjunctura actuală de securitate, cu războiul barbar rusesc în Ucraina. E o mare eroare politică să consideri că noi n-am fi o țintă militară a Rusiei. Oricât de dulci ar fi strugurii noștri, oricât de frumoase ar fi merele noastre, oricât de fantastic ar fi vinul nostru, rachetele rusești nu țin cont de acestea. Avem doar două soluții viabile și realiste: reunirea cu România, care ne duce imediat în zona de stabilitate, securitate, prosperitate și aderarea la NATO într-o perspectiva indefinită. Deoarece, actualmente, cea mai gravă problemă a noastră este cea de securitate, trebuie să procedăm în consecință, asigurându-ne de protecția celui mai puternic scut de securitate din lume.

Vitalia Pavlicenco, Consiliul Unirii, coordonatoare

Maia Sandu a făcut și mai înainte declarații, legat de NATO, spunând că ar trebui să convingem populația de necesitatea unui scut sigur de apărare. Părerea mea e că ea, la fel, trebuie să vorbească și despre necesitatea reunirii cu România. Întrebarea e de ce nu ne reunim. Dacă patronii R. Moldova și României vor vrea ca R. Moldova să se reunească cu România, acest lucru neapărat se va face. Dacă ne reunim cu România, imediat intrăm sub scutul NATO.

De una singură, R. Moldova nu are șansa să ajungă în NATO, din cauza pericolului rusesc, așa cum s-a întâmplat cu Ucraina, care a fost atacată pentru că a vrut în NATO. Dar dacă ne reunificăm cu România, situația e alta. Noi avem acest drept istoric la reunire. Acest lucru poate fi făcut nu numaidecât prin referendum, ci prin parlament. Eu cred că se vor găsi voturi, așa cum s-a întâmplat și în 1918, iar pe urmă această decizie a parlamentului să fie trecută prin referendum național. PAS ar fi bine să treacă prin parlament nu aderarea la NATO, ci reunirea cu România.

