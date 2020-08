sondaj / Motorina de la ruși: ajutor umanitar sau nadă electorală?

Igor Dodon a plecat luni într-o nouă vizită la Moscova, a doua de la începutul acestei luni. Plecarea lui Dodon are loc în timpul protestelor agricultorilor. A mers Dodon la Kozak să rezolve problemele fermierilor? După prima revenire de la Moscova, Dodon declara că Rusia este gata să înceapă renegocierea creditului de 200 milioane de Euro pentru „nevoile bugetare ale R. Moldova”, inclusiv ale agricultorilor și că R. Moldova va primi „un ajutor de 40-50 de mii tone de motorină în sprijinul agricultorilor”. Când?



Alexandru Slusari, parlamentar

Faptul că Igor Dodon iarăși a plecat la Moscova pe mine mă deranjează mai puțin. Problema nu e că pleacă. Problema e că nu vedem rezultate din aceste vizite. Promisiuni – da. Și cazul cu motorina mă tem că e la fel: o promisiune cu tentă electorală. Din aprilie era clar că va fi secetă. De ce s-a așteptat până în luna august?.. În august încep lucrările de toamnă și, în situația asta de criză era bine ca această motorină să fi ajuns deja la destinație. Dar dl Dodon vrea ca acest ajutor să vină, probabil, mai aproape de alegeri, ca să-l speculeze în interes electoral. La fel e și cu creditul. Mare mișcare nu se simte, dovadă că, în prima lui variantă, Acordul de creditare a fost o înțelegere hoțească, care nu avea nimic în comun cu interesele R. Moldova. Asta-i situația. Ce va urma? Agricultorii văd că deocamdată continuă să protesteze.

Diana Crudu, antreprenoare

Agricultorii înțeleg prea bine că acest ajutor este o fumigenă electorală. În câteva săptămâni trebuie începute lucrările de întoarcere a brazdelor pentru prima grupă cerealieră, ceea ce înseamnă că acest stoc de motorină ar fi trebuit să ajungă în R. Moldova, iar autoritățile să purceadă, eventual, la împărțirea lui. Deocamdată, toate rămân la nivel de declarații. Și prim-ministrul Ion Chicu, la întrevederea din 14 august cu cele mai mari asociații de producători, nu părea prea optimist în vederea obținerii acestui sprijin pentru agricultori. E nevoie de intervenția urgentă a Guvernului. Dacă agricultorii nu vor fi susținuți în acest an extrem de dificil, atunci riscăm să compromitem și roada de anul viitor, deoarece ei nu vor avea posibilitate să prelucreze pământul și criza din agricultură riscă să se extindă pentru mulți ani înainte.

Iurie Țap, ex-deputat

După aproape 17 ani de la eșuarea planului Kozak, Rusia are o șansă să revină în forță, iar alegerile prezidențiale din toamnă sunt miza cea mare… Câștigul actualului președinte le-ar asigura încă trei ani de guvernare PSRM-PDM, timp în care să pregătească terenul pentru următorul mandat parlamentar (2023-2027) și nu doar … În acest sens, creditul rusesc, dar și ,,ajutorul umanitar”’ sunt ,,calul troian” al rușilor… În condițiile dominației holdingului mediatic pro-PSRM, verticalei puterii și controlului politic asupra majorității APL de nivelurile 1 și 2, ,,ajutorul frățesc’’ al Rusiei va fi speculat electoral, chiar dacă ajutorul venit din partea partenerilor europeni de dezvoltare, în ultimii 10 ani, depășește suma de 3 mlrd. de euro… Să fie clar: pretinsul ajutor umanitar rusesc, alături de „drumuri bine” și alte exhibiții sociale, sunt o momeală electorală, pregătită alegătorilor pentru a-i atrage în plasa lui Dodon.

Andrei Dânga, agricultor, Ștefan-Vodă

Suntem în an electoral și donația, evident, are și ea tentă electorală. Deși acest ajutor nu salvează situația – este o picătură într-o mare -, este foarte important ca el, dacă va ajunge, să fie repartizat în mod transparent, nu conform criteriilor politice, dar conform nevoilor tuturor celor care au avut de suferit de pe urma secetei și grindinei. Așa ar fi corect. Să vedem cum va fi, deocamdată e devreme să împărțim pielea ursului nevânat. Marea problemă nu e asta, marea problema e că în toți anii de la independență încoace, nici o guvernare nu s-a ocupat serios de reforma în agricultură. Am întârziat, iar ceea ce s-a întâmplat anul acesta sunt roadele acestei incapacități și infantilități a celor care au guvernat și guvernează R. Moldova. Plus la toate, nici nu suntem auziți. Din aprilie încă, de la primele demersuri, prin care am cerut declararea situației excepționale în agricultură, batem alarma și degeaba. Am ajuns să protestăm deschis. Și vom protesta atâta timp cât Parlamentul și Guvernul nu vor înțelege că am ieșit în stradă, pentru că ne-a ajuns cuțitul la os.