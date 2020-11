Primarul orașul Sîngerei a anunțat că aderă la PAS: „Avem nevoie de o echipă puternică”

Arcadie Covaliov, primar al orașului Sîngerei din partea Partidului Unității Naționale (PUN), a anunțat luni, 23 noiembrie, că părăsește partidul din care face parte și aderă la Partidul Acțiune și Solidaritea.

Într-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook, primarul menționează că „aderă în partidul înființat de omul în care crede și pe care locuitorii orașului Sîngerei, l-au învestit cu încredere”.



„E timpul să fac o declarație care trebuie doar vociferată, pentru că practic, lucrurile despre care vă spun acum s-au realizat deja. (…)

Știți bine că în orașul Sîngerei Maia Sandu a ieșit învingătoare. Știți bine că am umblat fără stavilă în campania electorală și am bătut la uși, împreună cu echipa ei, ca să comunicăm oamenilor adevărul șă dezmințim toate erorile și ororile propagantistice. Și știți bine că am reușit.

Acum să vă spun decizia mea, care este întâi de toate a voastră.

Ader în partidul înființat de Omul în care cred și pe care Voi, dragi locuitori ai orașului Sîngerei, l-ați investit cu încredere. (…)

Sper că toți oamenii vor avea discernământul de a înțelege că nu mă lipesc acum de cei mari, ci pentru că sunt lucruri concrete de făcut, iar mie asta îmi place. Avem nevoie de o echipă puternică și eu mă ofer și mai departe să fiu mereu la îndemână pentru a face acele schimbări pe care ni le dorim de atâta vreme”, a scris Arcadie Covaliov.

La 20 octombrie 2019, Arcadie Covaliov a câștigat fotoliul de primar al orașului Sângerei din partea Partidului Unității Naționale.