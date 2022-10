Prankerii ruși spun cum și de ce i-au făcut o farsă Maiei Sandu: „Am contactat biroul ei și am programat conversația”. Administrația Prezidențială nu confirmă că discuția a avut loc

Prankerii ruși Vladimir Krasnov, alias Vovan, și Alexei Stolearov, alias Lexus, susțin că au reușit să îi facă o farsă președintei Maia Sandu, unul din ei dându-se drept prim-ministrul Ucrainei, Denîs Șmîhal. Și surse ale ZdG spun că, în realitate, discuția cu șefa statului, publicată de autorii de farse, a avut loc.

Alexei Stolearov, unul din autorii farsei, a comunicat pentru ZdG că o discuție dintre șefa statului și ei, în care unul se dă drept premier al Ucrainei, a avut loc în realitate, iar asta s-a întâmplat după ce biroul președintei a programat conversația cu pretinsul oficial.

Administrația Prezidențială spune însă, în continuare, că înregistrarea video este o „tentativă de implicare a președintei Maia Sandu într-o manipulare de tip deep fake” și că „declarațiile prezentate în această falsificare nu corespund realității, fiind un trucaj prin montare de imagini și sunet”.

Contactată de ZdG, după discuția cu prankerul rus, purtătoarea de cuvânt a șefei statului, Sorina Ștefârță, ne-a transmis că nu poate confirma că o asemenea discuție a avut loc și amintește că farse de acest gen au fost făcute și la „case mai mari”. Păcăleala autorilor de farse, care au vrut să afle părerea președintei Sandu despre criza gazelor naturale, dar și cum ar putea acționa R. Moldova în cazul unei escaladări a războiului din Ucraina spre regiunea Odesa, a generat însă știri false despre o posibilă mobilizare militară a moldovenilor.

Luni, 3 octombrie, canalul de Telegram „WarGonzo”, parte a unui proiect militar asociat cu serviciile speciale rusești, gestionat de Semyon Pegov, un jurnalist rus, propagandist, a publicat o postare în care scrie că președinta Maia Sandu se pregătește să anunțe mobilizarea militară a cetățenilor, care, împreună cu militarii din România, ar urma să deschidă un nou front în războiul din Ucraina pentru a opri înaintarea militarilor ruși spre Nikolaev și alte localități.

Ulterior, un alt canal de Telegram rusesc a publicat o secvență video în care președinta Maia Sandu ar purta o discuție, în limba engleză, cu premierul Ucrainei. Discuția este dublată în rusă.

Autorii postării au declarat că Sandu ar fi gata să declare mobilizarea în R. Moldova și că ar lucra în strânsă colaborare cu România.

În aceeași zi, Administrația Prezidențială a reacționat printr-un comunicat de presă. Instituția a negat autenticitatea declarațiilor atribuite președintei Sandu, menționând că acestea „nu corespund realității, fiind un trucaj prin montare de imagini și sunet”.

Și Ministerul Apărării a reacționat, precizând, într-un comunicat de presă, că informația publicată de unele surse mass-media din Federația Rusă referitor la o mobilizare militară în R. Moldova care ar urma să fie anunțată de președinta Maia Sandu este falsă.

Marți, 4 octombrie, pe site-ul rusesc Rutube.ru a fost publicat un clip video cu o durată de 18 minute cu titlul „Farsă completă cu președintele Republicii Moldova Maia Sandu”. În discuție, un bărbat se prezintă drept premierul Ucrainei, iar șefa statului îl salută și vorbește cu el despre criza energetică, lupta împotriva corupției și reforma justiției din R. Moldova, dar și despre pericolul războiului rusesc în Ucraina.

ZdG a discutat cu Alexei Stolearov, alias Lexus, unul din autorii farsei. Acesta ne-a spus că i-au făcut o farsă președintei, întrucât au vrut să afle părerea ei despre criza gazelor naturale, dar și cum ar putea acționa R. Moldova în cazul unei escaladări a războiului din Ucraina. Totul s-ar fi făcut, după spusele acestuia, conform protocoalelor.

„Subiectul despre R. Moldova este menționat, în prezent, des în știri, așa că ne-am întrebat ce crede cu adevărat doamna președinte despre situația gazelor. În egală măsură am fost interesați cum ar putea acționa R. Moldova în cazul escaladării conflictului în Odesa. Am contactat biroul ei și am programat o astfel de conversație. Practic, asta-i tot”, a comentat pentru ZdG Alexei Stolearov.