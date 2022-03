ONU: Peste 1,5 milioane de refugiați au părăsit Ucraina în 10 zile

Peste 1,5 milioane de refugiați din Ucraina au trecut granița țările vecine în ultimele zece zile, aceasta fiind criza de refugiați cu cea mai rapidă creștere din Europa de după al Doilea Război Mondial, afirmă înaltul comisar al Națiunilor Unite (ONU) pentru refugiați, Filippo Grandi.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.