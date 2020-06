O întrevedere, două mesaje diferite. Despre ce au discutat Igor Dodon și ambasadorul SUA, Dereck Hogan

Ambasadorul SUA, Dereck Hogan și președintele Igor Dodon au participat marți la o întrevedere comună de lucru. După discuțiile dintre cei doi, șeful statului și Ambasada SUA la Chișinău au publicat câte un comunicat de presă în care au subliniat principalele subiecte discutate, însă informațiile prezentate diferă de la o instituție la alta.

Președintele Igor Dodon a scris pe pagina sa de Facebook că a discutat cu ambasadorul despre situația epidemiologică și eforturile depuse în combaterea infectării cu noul coronavirus.

„De asemenea, am abordat situația politică din Republica Moldova. Am menționat intențiile autorităților moldovenești de a continua implementarea proiectelor social-economice și de infrastructură, angajamente asumate anterior. Am reiterat poziția fermă a președinției privind promovarea în continuare a politicii externe echilibrate”, susține șeful statului.