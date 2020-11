Mesajul bașcanului UTA Găgăuzia, acolo unde cei mai mulți dintre alegători l-au votat pe Igor Dodon, după totalizarea rezultatelor scrutinului prezidențial

Bașcanul UTA Găgăuzia, Irina Vlah, a postat marți, 17 noiembrie, un mesaj pe pagina ei de Facebook în care le mulțumește alegătorilor de acolo pentru faptul că au participat activ la urnele de vot.

Tot prin intermediul mesajul său, Vlah le-a cerut tuturor politicienilor de la Chișinău „să acorde o atenție deosebită și regiunii UTA Găgăuzia”.

În postarea sa, Irina Vlah, însă, nu a pomenit nimic despre rezultatele alegerilor, care arată că Maia Sandu, care a obținut un rezultat modest în UTA Găgăuzia, a câștigat cursa prezidențială.

„Vreau să vă transmit un mare mulțumesc pentru participarea activă la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie 2020. A fost o campanie foarte importantă pentru locuitorii autonomiei noastre și a locuitorilor Republicii noastre. Circa 69 de mii de oameni de alegători din Gagauzia au venit la urne indiferent de vârsta, profesie și am fost foarte activi, am folosit dreptul constituțioanl de a alege președintele R. Moldova. Noi locuim în R. Moldova și viitorul nostru îl vedem doar în cadrul R. Moldova. Am demonstrat încă o dată că suntem activi social, participăm activ și dorim să participăm în viața țării noastre și să influențăm luarea deciziilor din țara noastră, ceea ce am demonstrat la 15 noiembrie.

Vreau acum să mă adresez tuturor liderilor politici și al partidelor politice, vă rog să atrageți o atenție speciala Găgăuziei. V-ați convins nu o dată că Găgăuzia e destul de activă și că locuitorii ei își văd viitorul doar în Republica Moldova. Pentru noi este foarte important ca voi să veniți în regiune, să informați locuitorii despre planurile voastre, despre programele voastre, ca să-i puteți convinge pe localnici că programele dvs. sunt cele mai eficiente și că programele voastre corespund intereselor Găgăuziei, unde trăiesc cetățeni ai Republicii Moldova. Sunt sigură că deschiderea dvs, dorința dvs de a lucra nu doar într-o parte anumită a R. Moldova, dar în toată Moldova va fi apreciată așa cum trebuie de noi.

Dragi locuitori ai Găgăuziei, toate procesele electorale au luat sfârșit, iar noi ne întoarcem acum la viața normală. Vreau să menționez că în ultimii 5 ani, toate eforturile noastre au fost îndreptate spre dezvoltarea economică a regiunii și noi vom continua această activitate. Pentru noi e farte important ca toate localitățile autonomiei să se dezvolte uniform și să continuăm așa”, a scris Irina Vlah.

În cadrul celui de-al tur tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, 68 184 de alegători din UTA Găgăuzia au mers la urnele de vot.

Cei mai mulți alegători din UTA Găgăuzia, 64 495 la număr, au votat pentru Igor Dodon, iar pentru noul președintele ales, Maia Sandu, au votat 3689 de alegători din UTA Găgăuzia.