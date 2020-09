Ex-ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi, acuză presiuni politice din partea R. Moldova, după ce a picat concursul pentru funcția de director general al OMC

Ex-ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, candidat la Șefia Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), a anunțat astăzi, 18 septembrie, retragerea sa din cursa mondială în acest concurs unde au participat alți șapte candidați din Arabia Saudită, Kenya, Nigeria, Egipt, Marea Britanie, Coreea de Sud și Mexic.



În acest sens, ex-ministrul a venit cu câteva declarații prin care susține că R. Moldova a avut o şansă unică de a obţine o poziţie de top mondială, participând cu profesionalism în acest concurs, dar „din păcate presiunile politice de la nivel naţional, gelozia şi răzbunarea fie personală, fie de natură politică a unor demnitari de stat de nivel înalt” au determinat diplomaţia Republicii Moldova să nu promoveze candidatura sa aşa precum se procedează în orice campanie de talie mondială.

„Regret faptul că, după aproape 30 de ani de independență, nu știm să fim uniți, echilibrați și să ne promovăm acele cadre peste hotarele țării care aduc o plus valoare credibilității, dezvoltării și imaginii Republicii Moldova.



Fără stabilirea unor aranjamente bilaterale sau regionale între guvernul Republicii Moldova și alte state, nici un candidat nu ar putea să câștige prin unanimitate cele 164 de voturi din cadrul OMC.



În cele 3 luni de campanie internațională, mi-am stabilit de unul singur toate întrevederile și interviurile avute cu cele peste 140 de țări și am acceptat fără ezitare și fără vreun sprijin guvernamental orice dezbatere în direct „live”, fie că era vorba despre posturile de telviziune CNN, BBC, Euronews, Reuters sau alte agenții media de prestigiu din lume. Regret că după fiecare apariție a mea în presa internațională, presiunile de la Chișinău asupra retragerii candidaturii mele se intensificau. Am sperat, totuși, că cel puțin, pe ultima sută de metri din concurs, voi obține sprijinul minim necesar din partea Guvernului Republicii Moldova. Nu am fost membru al vreunui partid politic vreodată și sunt considerat diplomat de carieră.

Lucrurile bune se întâmplă celor care sunt integri, corecți și cred în profesionalism, lucrurile și mai bune se întâmplă celor care sunt răbdători, iar lucrurile extraordinare în viață se întâmplă celor care nu se dau bătuți. Să pășim cu încredere pe potecile vieții care duc spre realizări și contribuții concrete astfel, încât, aflandu-ne într-o criză economică, pandemică și de imagine internațională fără precedent, să luptăm cu toții pentru un trai mai bun al cetățenilor noștri și o mai mare vizibilitate a țării peste hotarele ei, iar diplomația să-și mențină profesionalismul, imparțialitatea și curajul, indiferent de culoarea politică a guvernului.



Viața nu rămâne decât o călătorie, iar funcțiile vin si se schimbă“, sunt declarațiile lui Tudor Ulianovschi.

Tudor Ulianovschi deținut anterior funcția de Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ambasador al Republicii Moldova în Elveția, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și OMC, Insărcinat cu afaceri în Qatar și Consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Amercii.

Pe perioada exercitării mandatului de Ambasador la Geneva, diplomatul moldovean a deținut mai multe președinții din cadrul unor structuri internaționale ale ONU și OMC, iar actualmente este Prim-vicepreședinte al uneia dintre cele mai mari companii multinaționale din Canada în domeniul energiei regenerabile.

Potrivit Reuters, cei trei candidați eliminați din competiția pentru șefia Organizației Mondiale a Comerțului sunt mexicanul Jesus Seade, egipteanul Hamid Mamdouh și moldoveanul Tudor Ulianovschi.

OMC va anunța astăzi care sunt cinci dintre cei opt candidați ce vor trece la o a doua rundă de votare între membri pentru a alege următorul director general al organismului comercial global.

Surca citată mai menționează că pretendenții din Marea Britanie, Coreea de Sud, Kenya, Nigeria și Arabia Saudită vor continua să lupte în cursă.

Marți, 16 iunie, R. Moldova, l-a înaintat pe fostul ministru de Externe în Guvernul Filip, Tudor Ulianovschi, pentru funcția de director general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a-l succeda pe actualul director general, Roberto Azevêdo, care a anunțat că va renunța la această funcție la 31 august 2020.