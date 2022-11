DOC Cine urmează să vină la conducerea Ministerului Mediului și ce avere declară

Secretara de stat de la Ministerul Mediului, Rodica Iordanov, urmează să fie investită în funcția de ministră a aceleiași instituții. Un anunț în acest sens a fost făcut miercuri, 16 noiembrie, de prim-ministra Natalia Gavrilița. Aceasta a mai afirmat că vor avea loc mai multe remanieri în cadrul instituțiilor subordonate Executivului.

Rodica Iordanov ocupă, din 23 august 2021, funcția de secretară de stat a Ministerului Mediului, responsabilă de de politicile în domeniul protecției mediului și resurselor naturale.

Potrivit declarației de avere și interese personale, Iordanov a primit în anul 2021 de la Ministerul Mediului un salariu de puțin peste 78 de mii de lei, aproximativ 108 mii de lei – salariu de la Universitatea de Stat din Moldova și aproape 35 de mii de lei de la Asociația Obștească EcoContact.

Interimatul funcției de ministru al Mediului a fost asigurat din 7 octombrie, prin cumul, de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea.

Iuliana Cantaragiu, ministra Mediului, a anunțat pe 7 septembrie că și-a depus demisia din funcție. Aceasta nu a anunțat motivele pentru care pleacă din Guvernul Gavrilița.

„Azi mi-am depus demisia din funcția de ministră a Mediului. A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am redat mediului ministerul comasat de guvernările anterioare. Am inițiat reforma agențiilor subordonate, care sper să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, și am creat premisele unei funcționări corecte, integre, transparente la Moldsilva, Apele Moldovei, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Am asigurat instituționalizarea ariilor protejate de stat – Rezervația Biosferei Prutul de Jos, am reușit crearea Parcul Național Nistrul de Jos, lucru așteptat de ecologiști timp de 20 de ani”, a precizat atunci Cantaragiu.