Deputații Platformei DA adună semnături pentru convocarea Parlamentului în ședință extraordinară: „Agricultura riscă să intre în câteva luni în insolvență”

Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, a anunțat vineri, 7 august, că deputații fracțiunii parlamentare ai Platformei DA vor colecta 34 de semnături pentru convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului de Chișinău, în cadrul căreia să fie discutate problemele cu care se confruntă agricultorii și fermierii moldoveni din cauza calamităților naturale.

Potrivit parlamentarului, situația în domeniul Agriculturii este dezastruoasă, cele mai multe culturi fiind grav sau chiar total compromise din cauza secetei din ultima perioadă.

„Timp de două săptămâni am fost practic în toate raioanele din centrul și sudul țării și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, am analizat și cifre statistice, Republica Moldova se confruntă cu cea mai severă secetă din istoria independenței Republicii Moldova din anii 1992 încoace. Așa ceva nu am avut niciodată, situația este mai mult decât gravă și dacă cineva crede că cumva de la sine se va rezolva problema fără participarea sistemică, fără abordarea complexă din partea autorităților, greșesc amarnic. Ramura riscă să intre în câteva luni în insolvență. Nu vorbim de zeci de fermieri, vorbim de mii de fermieri, zeci de mii de agricultori. Situația este catastrofală. Noi am solicitat pe 27 iulie de la conducerea Parlamentului convocarea ședinței extraordinare, nu a fost nicio reacție Iată de ce Biroul Politic al Platformei DA a împuternicit fracțiunea parlamentară a formațiunii să inițieze convocarea ședinței extraordinare prin altă cale. În situația în care conducerea Parlamentului și Igor Dodon, care este preocupat cu lucrurile personale electorale și nu cu problemele agriculturii, au ignorat solicitarea niastră, noi deputații fracțiunii Platforma DA, conform deciziei Biroului politic, vom iniția colectarea semnăturilor pentru convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului e nevoie de 34 de semnături”, a declarat Slusari.

Astfel, deputatul Platformei DA menționează că fracțiunea sa parlamentară a formulat și propunerea pentru ordinea de zi a ședinței extraordinare. Deputații Platformei DA solicită ca în cadrul acestei ședințe să fie audiați premierul Ion Chicu și ministrul Agriculturii, Ion Perju.

„Noi am venit și cu propunerea pentru ordinea de zi a următoarei ședințe parlamentare. Noi propunem trei puncte:

Primul – audierea prim-ministrului și ministrului Agriculturii privind situația în agricultură. Nu doar o simplă audiere, dar o audiere complexă cu privire la necesitatea introducerii stării de urgență în raioanele țării în legătură cu calamitățile naturale, adresări către partenerii externi după asistență, majorarea semnificativă a subvențiilor pentru agricultorii afectați, introducerea facilităților fiscale pentru agricultorii afectați.

Doi – să fie analizată inițiativa platformei DA numărul 204 cu privire la modificarea articolului 4 la legea cu privire la Camera de Comerț și Industrie prin care vom debloca tehnic procedura eliberării certificatelor de forță majoră.

Trei – să fie analizat Proiectul 323 cu privire la instituirea vacanțe fiscală pentru unele categorii de întreprinderi”, menționează deputatul.

În acest context, Slusari a menționat că situația „este foarte dificilă și că nemulțimirile fermierilor sunt mari”, astfel că, în următoarea perioadă, agricultorii vor organiza proteste în acest sens.

Premierul R. Moldova, Ion Chicu, a anunțat marți, 28 iulie, într-o conferință de presă că Guvernul va aloca 350 de milioane de lei pentru agricultorii care au avut de suferit în urma secetei și ploilor cu grindină, dar nu a specificat când anume vor ajunge banii la fermieri.