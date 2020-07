Cum și când a obținut premierul Chicu cetățenia României: „Dacă te gândești, așa ca businessman, oferea multe posibilități”

Premierul R. Moldova, Ion Chicu, susține că a obținut cetățenia României acum 20 de ani, atunci când activa în domeniul businessului. „Este clar că cetățenia UE, dacă te gândești așa ca businessman, oferea multe posibilități și am mers pe această oportunitate”. Declarațiile au fost făcute de Chicu joi, 2 iulie, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

„Eu am de tot, pe coridoarele puterii, să le zicem așa, autorităților publice 6 ani și jumate. Din 2005 până în 2009 – 4 ani și acum din 2018 până astăzi. Am deja 26 de ani de când am plecat de la facultate. Restul 20 de ani, am avut cumva alte activități. O perioadă îndelungată a fost legată de business, inlusiv cu România și în România. La acea etapă, cred că a fost în 2001, atunci am depus acea cerere și în 2002 am obținut cetățenia României. Atunci a fost, asta înseamnă cu 20 de ani în urmă. Mulți din acei care întreabă nici nu erau atunci, dar atunci s-a întâmplat asta.

Erau activități care erau legate în perioada respectivă… Este clar că cetățenia UE dacă te gândești așa ca businessman oferea multe posibilități și am mers pe această oportunitate. Eu respect foarte mult statul român și statul moldovenesc, bineînțeles, în primul rând, pentru că aici e patria mea”, a declarat premierul Ion Chicu în cadrul emisiunii de la N4.