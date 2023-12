Cum (NU) comentează partidele de opoziție deschiderea negocierilor de aderare la UE: „Dumnezeu a fost moldovean” și „Nu avem nevoie să fim duși acolo”

După ce șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană au votat pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova și Ucraina, vestea a fost interpretată diferit pe scena politică din R. Moldova.

Dacă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, a salutat decizia liderilor UE, cea mai importantă forță politică de opoziție din Parlament, Blocul Socialiștilor și Comuniștilor a evitat să comenteze oficial decizia. Pe site-urile Partidului Socialiștilor și Partidului Comuniștilor nu există o poziție despre deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE.

Există partide de opoziție care s-au declarat împotriva aderării R. Moldova la UE, dar și partide care anunță că, dacă vor ajunge la guvernare, vor susține parcursul european al țării.

Socialiștii și Comuniștii tac

Blocul Socialiștilor și Comuniștilor (BCS), cea mai numeroasă fracțiune parlamentară de opoziție din Parlament nu s-a expus după anunțul de joi, 14 decembrie, al Consiliului European. Solicitat de ZdG, deputatul socialist Bogdat Țîrdea ne-a sugerat să întrebăm conducerea PSRM și membrii comitetului executiv „ce-i cu parcursul european, care e din 2001”.

„Adică au trecut 22 de ani de integrare europeană. Întrebați-i pe ei, eu nu pot să mă expun din numele partidului. Trebuie să se expună Igor Dodon sau Vlad Batrîncea despre parcursul european sau antieuropean. Eu deja mă încurc”, a reiterat parlamentarul socialist Țîrdea.

Partidul Socialiștilor nu a publicat un comentariu despre decizia Consiliului. Secretarul executiv al PSRM, membru al Consiliului municipal Chișinău, Igor Dodon și deputatul Vlad Batrîncea nu au răspuns la apelurile ZdG. Igor Dodon, și-a expus părerea personală în cadrul așa-numitei emisiuni „În direct cu Igor Dodon”.

„În primul rând, aceasta este o zi istorică pentru R. Moldova, indiferent de aprecierile din dreapta, stânga de pe șchirul politic, este o zi importantă și istorică. Este o decizie geopolitică aprobată de către țările membre UE, în contextul războiului din Ucraina. Se datorează nu atât succeselor înregistrate de Guvernul de la Chișinău, cât contextului geopolitic destul de dificil în care se află și R. Moldova.

R. Moldova a primit dreptul de a negocia, și vreau să le spun guvernanților: negociați în interesul R. Moldova. (…) Această decizie va fi utilizată de Maia Sandu în folosul său, va manipula pe acest subiect și va încerca să acopere acele probleme care sunt în R. Moldova, în economie, în domeniul social. Practic, Maia Sandu a obținut, încă odată, un vot de încredere din partea UE, pe lângă acel vot de încredere din anul trecut din care noi nu am simțit niciun avantaj.

De fapt, este o decizie dată în avans. Euforia va dura câteva zile și apoi vom reveni la realitate. La agricultorii care așa și nu au primit ajutor din partea statului, la medicii care își pierd spitalul din centrul Chișinăului pe care vor să-l privatizeze, terenul, la profesorii care nu primesc majorări de salarii, se va continua cu schemele lui Spînu la drumuri și la concesionarea aeroportului și toate acestea sub drapelul integrării UE”, a precizat Igor Dodon.

Ulterior, Igor Dodon a spus că orice integrare externă, în est sau în vest, poate avea loc „doar în baza unui referendum cu participarea cetățenilor R. Moldova și regiunea transnistreană, cu statutul de țară neutră și cu luarea în calcul a etniilor care locuiesc în Moldova”, adăugând că PSRM este un partid „pro-moldovean”.

Nu au comentat decizia de la Bruxelles nici reprezentanții Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), care „pledează pentru păstrarea și dezvoltarea relațiilor frățești între popoarele din țările CSI”.

PSDE: „Noi suntem un partid pro-european”

La alegerile locale din noiembrie, Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a poziționat drept a treia forță politică din țară după numărul de mandate obținute. „Suntem un partid de centru-stânga european, membru al Partidului Socialiștilor Europeni (PES) și a Internaționalei Socialiste”, a punctat președintele formațiunii, Ion Sula.

„Noi suntem un partid pro-european care o să asigurăm în continuare parcursul european al R. Moldova. Așa am mers și la nivel de consilii raionale, acolo unde am putut să facem coaliție cu partide pro-europene, am făcut. Cu alte tipuri de partide noi nu am făcut coaliție la nivel de raioane și atunci când o să ajungem la guvernare, o să continuăm să mergem pe acest parcurs, care este un deziderat al cetățenilor și am văzut asta și la ultimele alegeri”, a declarat președintele PSDE, Ion Sula.

PDCM: „Este foarte mult de muncit, trebuie să fim gata la capitolul de negocieri”

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), formațiune care a reușit să obțină 48 de mandate de primar la alegerile din noiembrie anunță, prin vocea secretarului executiv al partidului că formațiune susține parcursul european al țării. Ion Chicu, președintele PDCM a refuzat să ne răspundă la întrebări, motivând: „noi nu comunicăm cu cineva care nu face presă dar face… Ce faceți v-am spus cu altă ocazie”.

„Calul de dar nu se caută la dinți, dragi moldoveni. E important să nu-l închidem la palat și să nu jubilăm prea devreme victoria…”, a scris anterior fostul premier pe pagina sa de Facebook, după decizia Consiliului European.

Totuși, secretarul executiv al partidului PDCM, Victor Macovei, a declarat că formațiunea susține decizia Consiliului: „Președintele (Ion Chicu n. red.) a făcut public acest lucru. La noi în program, în statut, este prevăzută orientarea pro-europeană a partidului și susținerea parcursului de integrare. După derapajele pe care le-a admis guvernarea, noi chiar am formulat în public poziția că partenerii noștri din Uniunea Europeană ne erau cumva datori. (…) Greul abia urmează. Este foarte mult de muncit, trebuie să fim gata la capitolul de negocieri. Este o procedură foarte complexă”, a punctat Victor Macovei.

Partidul Nostru: „Da poporul moldovenesc ce a câștigat?”

„Da, este bine că a avut loc acest eveniment, nu mă refer la cel de la Președinție, numai că, cu părere de rău, poporul nu a câștigat nimic. Maia Grigorevna (Maia Sandu n. red.) a câștigat, pentru prezidențiale, „că iată, uitați-vă, asta eu am făcut-o, sunt bine primită peste hotare”. Da poporul moldovenesc ce a câștigat? Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu România când au pornit negocierile. Sute de mii de oameni la București în piață. Astăzi, oamenii (din România n. red.) atât de tare îs chinuiți, dezamăgiți, obosiți, furați, lăsați în voia sorții. Li se dă ca la oamenii de sortul 10 câte o indemnizație, câte o compensație”, a declarat fostul primar de Bălți, liderul PN, Renato Usatîi.

Partidul Renaștere: „Moldova trebuie să coopereze cu toți partenerii externi în cadrul intereselor naționale!”

Partidul „Renaștere”, unul dintre partidele afiliate fostului deputat fugar Ilan Șor, după anunțul UE, a scris pe pagina sa de facebook că „Moldova este deja în Europa din punct de vedere geografic, nu avem nevoie să fim duși acolo”.

„În Parlamentul Moldovei împreună cu imnul național a sunat și imnul UE. Aceasta este, probabil, tot ce s-a schimbat în țară după decizia Consiliului European de a începe negocierile de aderare la UE cu Moldova și Ucraina. Să numim o victorie faptul că țara noastră este considerată la pachet cu un stat luptător, o agravează cu obligații suplimentare și căreia i se cere să ducă o politică externă unilaterală, este absurd.

Moldova este deja în Europa din punct de vedere geografic, nu avem nevoie să fim duși acolo. Este necesar să creăm aici condiții de viață europene, deoarece avem un guvern cu orientare europeană. Dar Maia Sandu și PAS, fluturînd steagul european, duc în țară o politică antipopulară, instaurînd o dictatură și uzurpînd puterea, ceea ce este puțin probabil să fie pe placul partenerilor europeni. Partidul ”Renaștere” insistă că Moldova trebuie să coopereze cu toți partenerii externi în cadrul intereselor naționale!”, se spune în mesajul celor de la Renaștere.

PLDM: „Să sperăm că parcursul european nu va avea sincope”

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) anunță că susține procesul de aderare a R. Moldova la UE.

„Cu toate că am fost extrem de sceptic, și nu doar eu, rezultatul de la Consiliul European este un succes pentru R. Moldova și cetățenii ei. Și de această dată Dumnezeu a fost moldovean!

Toate datele existente înainte de Consiliu, dar și în timpul ședinței Consiliului European arătau un eșec pentru Ucraina și R. Moldova, mai toată lumea pregătindu-se pentru o amânare, cel puțin până în luna martie. (…)Nicio țară membră UE nu a trecut atât de repede de la statutul de țară candidat la aderare la începerea negocierilor de aderare. Cred că este prima dată în istoria acestui pământ când geo-politica ne-a avantajat și avem un astfel de succes.

Negocierile nu vor fi ușoare, dar cu siguranță vom fi sprijiniți de parteneri, cu siguranță de România, care asistă R. Moldova pe planul negocierilor și vom beneficia de experiența acestora. De asemenea, fondurile de preaderare, în măsura în care vom mări capacitatea de absorbție, vor ajuta enorm de mult la dezvoltarea și transformarea R. Moldova. Să sperăm că parcursul european nu va avea sincope datorită erorilor interne sau geo-politicii regionale în care existăm”, a consemnat președintele PLDM, Vladimir Filat, pe rețelele sociale.

MAN: „Este nevoie să dăm dovadă de maturitate politică”

Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), „care urmărește o agendă democratică în R. Moldova” și „pledează ca integrarea europeană să fie idee națională a R. Moldova” este formațiunea politică înființată de edilul capitalei, fostul socialist, Ion Ceban.

„(…)Acum ca niciodată este nevoie să dăm dovadă de maturitate politică, deoarece de asta depinde cât de repede putem să îndeplinim cerințele și acele condiții pentru foia de parcurs în integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană (…) Nu vom avea dreptul să amânăm reformele, să rămânem cu sarcini neîndeplinite. Ni se dă greu ca țară să ne mobilizăm pentru modernizare, or, deschiderea și negocierea fiecărui cluster va fi un imbold solid pentru schimbări mai serioase. (…) Pe termen scurt, decizia de ieri ne va mobiliza să luăm lucrurile în serios și să lucrăm dinamic și pe bune, iar pe termen mediu, impactul deschiderii către UE trebuie să aibă efect asupra evoluției nivelului de trăi. (…) Nu trebuie de exclus pe nimeni, ci din contra, trebuie să fim aliați în acest parcurs major și ireversibil pentru țara noastră (…)”, a subliniat președintele grupării politice, Ion Ceban.

CUB: „Este un proces îndelungat, toate procesele vor dura cel puțin 15 ani înainte”

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), un partid de centru-dreapta, „bazat pe ideile liberalismului social”, potrivit reprezentanților organizației politice anunță și el că sprijină aderarea la UE a R. Moldova.

„Noi suntem un partid pro-european dedicat și declarat. Suntem unicul partid din Moldova membru ALDE, al treilea cel mai mare grup politic din Parlamentul European.. (…) Noi credem că aderarea la Uniunea Europeană se va întâmpla mult mai întârziat decât presupunem acum. Și UE trece printr-o transformare, au loc niște reforme instituționale care privesc și reprezentarea politică în Parlamentul European și distribuirea de responsabilități la nivelul agențiilor executive ale UE. Asta va întârzia acceptarea noastră în UE. (…) Sigur că aderarea la UE și integrarea europeană nu poate fi sub nicio formă și niciodată opera unui singur partid. Este un proces îndelungat, toate procesele vor dura cel puțin 15 ani înainte”, crede Igor Munteanu, președintele CUB.

PPDA: „Este nevoie de consolidarea opoziției parlamentare pro-europene curate”

Platforma Demnitate și Adevăr (Platforma DA), care este o formațiune politică de orientare populară, de centru.

„Este o decizie foarte bună pentru R. Moldova și cetățenii care au aspirații europene. Această decizie ne obligă la foarte multă responsabilitate, atât cetățenii cât și clasa politică trebuie să facem ca această cale să fie ireversibilă. Responsabilitatea înseamnă foarte multă muncă pe interior, reforme, îndeplinirea condiționalităților, astfel că să îmbunătățim pe bune viața cetățenilor și să putem fi competitivi pentru a aplica la proiectele europene.

(…) Din punctul meu de vedere, avem nevoie de reconfigurarea actului de guvernare. Oamenii, la votul politic, nu au votat în proporție majoritară pentru partidul de guvernământ și este nevoie de consolidarea opoziției parlamentare pro-europene curate, astfel încât, peste doi ani, când vom avea alegeri parlamentare, să avem o clasă politică normală în Parlament, care va continua calea europeană și nu o va lua la stânga sau în dreapta, or acum vedem un asemenea risc”, a precizat Dinu Plîngău, președintele PPDA.

LOC: „Această idee de integrare europeană trebuie să unească toate forțele politice sănătoase”

Membrii și susținătorii Ligii Orașelor si Comunelor (LOC) „au participat cu demnitate și convingere la acțiunea Moldova Europeană din 21 mai 2023 în Piața Marii Adunări Naționale”, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul formațiunii.

„Noi salutăm această decizie și conștientizăm că ea vine, pe de-o parte, datorită eforturilor R. Moldova, dar în mare parte datorită situației create la nivel geopolitic și faptului că noi am mers la pachet cu Ucraina și atunci când am obținut statutul de țară candidată și acum, când a fost lansat procesul de negocieri și credem că pentru R. Moldova este o mare oportunitate, mai ales pentru administrațiile publice locale. Se va deschide accesul către mai multe linii de finanțare, inclusiv fondurile de preaderare și noi fiind un partid al aleșilor locali în mare parte, vedem posibilitatea de a dezvolta comunitățile locale. Această idee de integrare europeană trebuie să consolideze și să unească toate forțele politice sănătoase, care slujesc intereselor R. Moldova și nu intereselor altor state”, reprezentantul LOC, primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean.

Analistul politic Ion Tăbârță: „Parcursul european al R. Moldova încă nu este unul ireversibil”

Ion Tăbârță, în studioul ZdG

„Cu regret, parcursul european al R. Moldova încă nu este unul ireversibil. Noi încă avem această oscilație a forțelor de dreapta pro-europene și de stânga pro-ruse

și un centru politic destul de numeros, după cum vedem în ultimul timp, care poate să încline balanța într-o parte sau alta.

La noi, două treimi din populație este electorat pro-european, însă nu poți spune că e omogen. Electorat pro-european convins este în jur de o treime, care indiferent de ce nu s-ar întâmpla, va vota doar pentru partide pro-europene. Mai avem și o parte de electorat moderat pro-european, din asta fac parte inclusiv mulți membri ai diasporei, cei care au fost la muncă în Federația Rusă și care, între timp, s-au reorientat spre state europene. (…) Pe acest fel de electorat se încearcă a infiltra anumite proiecte politice declarate pro-europene, însă de fapt, ele sunt mai degrabă de fațadă. Așa a fost Partidul Democrat și acum este MAN-ul lui Ceban și chiar domnul Chicu, dar în mod special – Irina Vlah.

(…) Reieșind din faptul că avem încă electorat pro-rus, electorat de centru pragmatic, care nu neapărat în orice condiții va vota partidele pro-europene, ci politicieni cu mesaje moderate, însă care să nu fie pro-europeni, atunci, în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025, nu avem nicio certitudine că vom avea o guvernare pro-europeană. (…) Există riscuri ca după 2025 vectorul european să stagneze, așa cum a fost în 2014 când am semnat Acordul de asociere”, a punctat analistul politic.

Întrebat de ZdG cât timp ar putea dura negocierile, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat: „Dacă și în următorii ani vom avea la Chișinău o președintă pro-europeană, un guvern pro-european care se sprijină pe o majoritate transparentă, la vedere pro-europeană, sunt convins că acest proces poate merge repede, așa cum a mers și în ultimii ani”.

Anterior, analistul politic Anatol Țăranu a spus că „partidul de guvernare trebuie să înțeleagă că, fără o cooperare largă pe flancul pro-european, ei nu au cum să păstreze o guvernare pro-europeană după alegerile prezidențiale și parlamentare viitoare”.