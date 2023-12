INTERVIU Europarlamentarul Siegfried Mureșan, după deschiderea negocierilor: „Orbán, ca orice populist, întotdeauna inventează un dușman”

„Decizia luată ieri, 14 decembrie, în unanimitate, de șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană, grupați în Consiliul European, este una istorică pentru R. Moldova și este cea mai importantă realizare de la independența țării obținută în urmă cu mai mult de 30 de ani”, consideră europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), președinte al Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE – R. Moldova.

În cadrul unui interviu pentru jurnaliștii din R. Moldova, delegați la Bruxelles pentru summit-ul comunității europene din 14 și 15 decembrie, eurodeputatul Siegfried Mureșan ne-a vorbit despre însemnătatea deschiderii negocierilor cu R. Moldova și Ucraina, abținerea premierului ungar Viktor Orban, cât de pregătite sunt autoritățile de la Chișinău pentru a asigura viteza și continuitatea procesului și răspunsul sincer la principala întrebare – Cât ar putea dura negocierile?

Ce semn transmit oficialii europeni prin această decizie?

Parlamentul European, Comisia Europeană și șefii de state și de guverne au decis unanim să trecem la etapa următoare, să începem negocierile. Decizia garantează parcursul european al R. Moldova, este confirmarea faptului că Uniunea Europeană dorește R. Moldova în rândurile sale și este confirmarea faptului că pașii de aderare se întâmplă rapid.

În martie 2022, R. Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană. În mai puțin de patru luni de zile, Uniunea Europeană a evaluat pozitiv această cerere și a luat decizia de a acorda R. Moldova statut de stat candidat pentru aderarea la UE. În cazul României și în cazul altor state, central și est-europene, acea primă etapă a durat ani de zile. Pentru R. Moldova și Ucraina a fost posibilă în doar patru luni de zile.

(…)Decizia de ieri confirmă că R. Moldova a ieșit din sfera de influență a Federației Ruse. Federația Rusă a încercat să țină R. Moldova și Ucraina pe loc. Dezordini… Tentativele de dezordine din R. Moldova au ieșit. (…) inclusiv prin ultimul susținător, aliat al Federației Ruse în Consiliul European, Victor Orban, Federația Rusă a încercat să împiedice această decizie.

Un detaliu tehnic, cum a fost posibil să fie luată decizia cu 26 de voturi?

Regulamentele Consiliului European spun foarte clar, o abținere nu constituie un vot împotrivă și nu afectează caracterul unanim al unei decizii. (…) Era clar că Viktor Orbán dorește să spună publicului său din Ungaria că e viteaz, că luptă, că nu s-a predat complet și ca orice populist, întotdeauna inventează un dușman, care de fapt nu există, pentru a înscena apoi o luptă cu acel dușman și a proclama victoria. Cam asta a făcut.

De aceea, nu a putut susține această decizie și s-a găsit această soluție prin care el să spună nu am fost parte la această decizie. O va critica, dar sincer nu contează atât de mult.

Contează că am putut lua această decizie și contează că el însuși a fost… trebuie să admitem, în cele din urmă, constructiv, neîmpiedicând decizia, spunând nu sunt parte la ea, dar vă las pe voi 26, unanim, să decideți în favoarea R. Moldova. Faptul că domnia sa a fost la toaletă în momentul de față, nu ne-a împiedicat să facem acest pas.

Cele 10 miliarde de euro au influențat abținerea lui Orban?

Aici e un lucru important: Caracterul pro-european te ajută să obții fonduri europene pentru țara ta. Caracterul anti-european te împiedică.

Am face o greșeală, dacă am crede că Viktor Orban a bătut cu pumnul în masă și primește acum mai mult decât primesc alte state. Nu. (…)Viktor Orban are blocate la Bruxelles 30 de miliarde de euro din Planul de Reziliență și fonduri de coeziune. Deci el până acum a pierdut mult mai mult decât statele ca România care sunt pro-europene. (…)Dar, din păcate, tot vor continua să piardă, datorită atitudinii lui.(…)

(…)Ungaria este, mai ales din punct de vedere economic, extrem de dependentă de Uniunea Europeană. (…)Ungaria este, în momentul de față, statul membru al Uniunii Europene cu cea mai mare rată a inflației. Mai ales la produsele agroalimentare. Oamenilor în Ungaria nu le merge bine. Ungaria are nevoie de investiții. (…)

Dar cât de pregătite credeți că sunt autoritățile de la Chișinău pentru procesul de negociere?

Autoritățile, atât din R. Moldova cât și din Ucraina sunt pregătite pentru începerea negocierilor și R. Moldova și Ucraina îndeplinesc condițiile pentru a începe aceste negocieri. Statele nu sunt încă pregătite să adere la Uniunea Europeană. Mai trebuie făcute reforme, mai trebuie întreprinși pași de modernizare, (…)iar Uniunea Europeană va ajuta autoritățile, inclusiv cu sprijin tehnic, cu experți, cu expertiză, care să lucreze cot la cot alături de diplomați și funcționari din R. Moldova în implementarea legislației europene și în procesul de negociere.

După deschiderea negocierilor, o să fie la mare căutare funcționari profesioniști, UE o să ofere acest tip de asistență?

Prioritatea Uniunii Europene este că R. Moldova să fie puternică, să fie independentă, să fie pe propriile sale picioare. (…) Uniunea Europeană va ajuta cu experți din state membre ale Uniunii Europene. România va ajuta cel mai mult. Ei vor veni la Chișinău și vor lucra cot la cot alături de diplomați și funcționari din R. Moldova. (…)dar integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană va fi făcută de cetățenii R. Moldova, de funcționarii R. Moldova, conform propriei lor voințe.

Obiectivul adevărat este să întărim instituțiile din R. Moldova, să fie atrăgătoare pentru funcționari, pentru tineri funcționari din R. Moldova, pentru că ei vor duce țara înainte, nu câțiva zeci de funcționari europeni trimiși la Bruxelles, care sunt parteneri și vor ajuta foarte mult, dar, repet, vrem întărirea funcționarului diplomat din R. Moldova.

Cum se vor desfășura negocierile?

Comisia Europeană trebuie să pregătească acum cadrul de negocieri. Negocierile se vor desfășura în aproximativ 30 de domenii, 30 de capitole. Vom negocia modernizarea și reformarea agriculturii, transportului, mediului, economiei, impozitării, justiției în R. Moldova. Comisia Europeană va trebui să pregătească cadrul de negociere acum, care va fi pus în practică. Următoarea etapă va fi o conferință interguvernamentală unde, pe picior de egalitate, R. Moldova și Uniunea Europeană să deschidă negocierile conform cadrului pregătit de Comisia Europeană. (…) În cadrul acestei conferințe interguvernamentale, încep oficial negocierile și apoi, experții din Ministere și din directoratele Comisiei Europene, vor negocia la nivel tehnic în următoarele luni, capitolul viitor.

Cât timp credeți că ar putea dura procesul?

Răspunsul sincer este următorul: Nimeni, în momentul de față, nu ne poate da o dată exactă. (…)Durata negocierilor va depinde în mod exclusiv de viteza cu care sunt implementate reformele în R. Moldova. Dacă și în următorii ani vom avea la Chișinău o președintă pro-europeană, un guvern pro-european care se sprijină pe o majoritate transparentă, la vedere pro-europeană, sunt convins că acest proces poate merge repede, așa cum a mers și în ultimii ani.

(…) Consider că președinta Maia Sandu procedează corect, prezentând anul 2030 ca potențială dată, ca obiectiv, pentru că menționarea unui anumit termen ajută în gestionarea întregului proces de negociere. Dacă ai o dată orientativă – 2030, poate vei adera în 2029, poate în 2031. Dar există măcar un orizont de timp și acest orizont ajută atât Uniunea Europeană, cât și autoritățile de la Chișinău pentru a se organiza.

Din culisele negocierilor de la Consiliul European de ieri, ce alte lucruri au influențat decizia?

Păi cel mai mult au contat două chestiuni: Faptul că oamenii din R. Moldova atunci (la începutul invaziei la scară largă n. red) au primit oamenii din Ucraina, care au avut nevoie de ajutor cu brațele deschise – a fost un lucru esențial. De asemenea, spiritul pro-european al oamenilor din R. Moldova s-a confirmat inclusiv în luna mai, la Adunarea națională pentru integrarea europeană, la care am participat și eu.

Pentru decizia pozitivă, decisiv a fost și progresul în implementarea reformelor. Știu că ne dorim toate reformele acum, imediat, în proporție de 100% și că mai există poticneli câteodată și poate suntem dezamăgiți, dar Uniunea Europeană a văzut obiectiv și a spus „niciodată Republica Moldova nu s-a reformat mai rapid decât în acești doi ani de zile. Reforme care erau de neconceput, unde nu exista voință politică, în domenii care erau complet blocate, precum reforma justiției, procuraturii, combaterea corupției, combaterea spălării banilor, încep să funcționeze. Vedem voință. Vedem legi adoptate. Vedem schimbări. Da, e nevoie de timp”.

Regiunea transnistreană ar putea fi un impediment în drumul pe care a pornit R Moldova?

Chestiunea transnistreană nu constituie, în momentul de față, un impediment pentru parcursul european al R. Moldova. Chestiunea transnistreană nu este încă soluționată. Nu știm exact cum va arăta soluția și sigur soluția va depinde și de evoluția conflictului militar din Ucraina. Dar faptul că nu avem încă răspunsul la chestiunea transnistreană nu trebuie să ne împiedice, nu trebuie să ne oprească de la a progresa în relația dintre R. Moldova și Uniunea Europene.

Uniunea Europeană și R. Moldova au luat decizia de a merge înainte, de a progresa, de a parca, dacă vreți, dosarul transnistrean și de a-l soluționa la momentul la care poate fi soluționat. În momentul de față, el nu constituie un impediment pentru parcurgerea etapelor de negociere și a etapelor de integrare.

Faptul că Moldova și Ucraina sunt „la pachet”, poate deveni o problemă ulterior?

(…)Acest parteneriat este corect, este avantajos pentru ambele state în momentul de față. Ce va fi pe termen lung va depinde doar de ritmul reformelor. Dacă reformele merg rapid în ambele state, țările vor înainta împreună.

Dacă R. Moldova înaintează reformele mai repede decât Ucraina, atunci va avea o perspectivă de aderare mai rapidă decât a Ucrainei. Și la fel, dacă se va întâmpla vreun accident în R. Moldova, nu cred că se va întâmpla, dar dacă s-ar întâmpla un accident, de exemplu să vină un guvern care pretinde că este pro-european, dar în realitate să nu facă reforme, atunci se poate ca Ucraina să o ia înaintea R. Moldova.

Nimeni nu va ști ce va fi în viitor, dar un lucru e clar – Uniunea Europeană își ține promisiunile față de R. Moldova și la momentul la care R. Moldova va încheia negocierile, la momentul la care va îndeplini toate condițiile de aderare, R. Moldova va adera neîntârziat la Uniunea Europeană, indiferent care va fi situația în Ucraina la acel moment.