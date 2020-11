Continuă felicitările pentru noul președinte ales al R. Moldova. Președintele Poloniei o felicită pe Maia Sandu pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a felicitat-o luni, 16 noiembrie, printr-o postare pe Twitter, pe Maia Sandu pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale din R. Moldova.

În mesajul postat pe rețeaua de socializare, șeful statului polonez, o felicită pe Maia Sandu „pentru o campanie prezidențială de succes”.



„Felicitări pentru Maia Sandu pentru o campanie prezidențială de succes. Polonia este hotărâtă să consolideze relațiile la nivel înalt, între Polonia și R. Moldova, atât la nivel bilateral, cât și la nivel european”, se menționează în mesajul președintelui Andrzej Duda.

Congratulations to @sandumaiamd for a successful presidential campaign. Poland is determined to strengthen high-level 🇵🇱 🇲🇩 relations both on bilateral and European level.