Congresul extraordinar din Găgăuzia a fost amânat. Deputat din Adunarea Populară: „Nicidecum nu se va discuta despre distrugerea independenței, suveranității și integrității teritoriale a țări noastre”

Congresul extraordinar al deputaților de toate nivelurile și legislaturile din Adunarea Populară a Găgăuziei, care urma să se desfășoare pe 2 octombrie 2022, a fost amânat. Gheorghii Leiciu, deputat al Adunării Populare a Găgăuziei, a declarat pentru Ziarul de Gardă, că decizia a fost aprobată în contextul situației social-politice din R. Moldova, când „anumite forțe care nu doresc liniște și pace țării noastre, încearcă să prezinte acest Congres drept un eveniment organizat împotriva statatilității țării noastre”.

Decizia privind amânarea desfășurării Congresului a fost aprobată miercuri, 28 septembrie 2022.

(…) Nu excludem că anumite servicii speciale, inclusiv servicii speciale de la noi, vor încerca să provoace o situație care ar ieși de sub control și care ar duce la înrăutățirea lucrurilor. Nu am dori un asemena rezultat. Am declarat tranșant că avem o țară, Găgăuzia își are atribuțiile sale ca parte a țării noastre și ele trebuie să fie realizate. (…) Problemele legate de distrugerea statalități țării noastre nu vor fi subiectul discuției (în cadrul Congresul extraordinar al deputaților de toate nivelurile și legislaturile din Adunarea Populară a Găgăuziei n. red.) și (încercările de a-l aborda n. red.) vor fi blocate. Subliniez, aceasta este poziția celor de dreapta și de stânga din Adunarea Populară. Avem persoane cu diferite viziuni politice, dar toți susțin ideea că nu trebuie admisă distrugerea statalități. Vor fi diferite discuții (în cadrul Congresului n. red.), dar nicidecum nu se va discuta despre distrugerea statalității, independenței, suveranității și cu atât mai mult a integrității teritoriale”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, Gheorghii Leiciu, deputat al Adunării Populare as Găgăuziei.