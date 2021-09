Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru, rechemat de către Guvern

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru Anatol Vangheli a fost rechemat miercuri, 15 septembrie, la Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată de către Cabinetul de miniștri.

„Rog aprobarea proiectului privind rechemarea ambasadorului Anatolie Vangheli din Grecia și Cipru. Înaintăm decretul respectiv. A expirat mandatul”, a declarat Ministrul de Externe, Nicu Popescu.

În 2017, Anatol Vangheli a fost numit în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Republica Elenă.

În ultima sa declarație de avere, din 2015, Anatol Vangheli menționează un venit de peste 191.000 lei la MAEIE. Acesta are în proprietate un teren intravilan dobândit în 2007, precum și un apartament de 90 m.p. dobândit în același an. Acesta deține, din 2015, un automobil marca BMW și un altul marca Dacia Duster, cumpărat în același an.

Vangheli s-a aflat anterior în funcția de Director Adjunct, Direcţia Relaţii Economice Internaţionale, MAEIE al R. Moldova, de Secretar General al MAEIE, precum și cea de Ambasador al R. Moldova în Statul Israel.

Anterior, Guvernul i-a rechemat pe ambasadoarea R. Moldova în Israel și fostul deputat socialist actual ambasador al R. Moldova în Belarus.

