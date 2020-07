4 iulie, Ziua Independenței SUA. Oficiali și politicieni de la Chișinău au venit cu urări

Începând cu anul 1776, când a fost adoptată oficial Declarația de Independență pe 4 iulie, această zi a fost sărbătorită ca zi de naștere a independenței americane, cu festivități variind de la artificii, parade și concerte până la evenimente mai informale ca adunări de familie și grătare, informează Ambasada SUA la Chișinău. Cu această ocazie, oficiali și politicieni de la Chișinău au venit cu mesaje de mulțumire pentru poporul american.

Redăm, mai jos, câteva dintre ele.

Igor Dodon, președintele R. Moldova: Adresez cele mai sincere felicitări Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, precum și tuturor cetățenilor americani cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. Mă bucur de faptul că între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii s-au stabilit relații speciale de prietenie și colaborare, bazate pe idealuri comune și încredere reciprocă. Folosind deosebitul prilej, țin să reiterez recunoștința pentru asistența tehnico-financiară substanțială, oferită în ultimele decenii Republicii Moldova de către Statele Unite ale Americii. Totodată, caracterul multidimensional al cooperării bilaterale îmi inspiră încredere că, în anii ce urmează, vom reuși să sporim schimburile economice și investițiile, să întărim parteneriatul privilegiat și să fructificăm această frumoasă prietenie.

Alexandru Pânzari, ministrul Apărării: Ziua Independenței SUA este un bun prilej de a mulțumi Ambasadei SUA la Chișinău și poporului american pentru susținerea și suportul oferit de-a lungul timpului! Happy Independence Day, USA.

Andrei Năstase, președintele „Platforma DA”: În numele formațiunii politice a cărui lider sunt, dar și a numeroșilor noștri simpatizanți, aducem calde felicitări Președintelui SUA și poporului american cu ocazia celei de a 244-a aniversări a Zilei Independenţei.Valorile universale exprimate în Declarația de Independență constituie și în prezent pilonii construcției democratice și ai demnității unui popor care-și vrea independență politică. Cine ar putea astăzi să contrazică nobila idee despre drepturile inalienabile ale omului la Viață, Libertate și Fericire ? „Iar pentru a asigura aceste drepturi, Guvernele sunt instituite pentru oameni”. Acesta este și crezul Platformei DA, pentru care ne-am lansat într-o luptă politică ireversibilă și fără de compromisuri.Spiritul rezistent al poporul american constituie pentru noi o confirmare a faptului că măreția unei națiuni nu este dată, dar este câștigată. Și, după cum afirma președintele Franklin D. Roosevelt: “Această mare naţiune va îndura multe şi a îndurat multe, dar va renaşte şi va prospera.”Totodată, transmit cuvinte de respect Excelenței sale, domnului Ambasador al SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan, în persoana căruia avem un prieten ferm, un susținător al principiilor democratice de funcționare a instituțiilor puterii de la Chișinău. Sperăm să valorificăm pe deplin dialogul nostru strategic cu SUA, că eforturile noastre de modernizare a societății, de promovare a unei guvernări inteligente, competitive vor fi sprijinite și în continuare. Iar Platforma DA este formațiunea capabilă să-și ajute propriul popor în acest exercițiu al suveranității. Or, așa cum afirma președintele Donald Trump: „Ceea ce contează cu adevărat nu este ce partid controlează guvernarea, ci dacă guvernarea este controlată de popor.” „La mulți ani!” Statelor Unite ale Americii!

Andrian Candu, președintele „Pro Moldova”: Happy Independence Day to all Americans! SUA sărbătoresc astăzi 244 de ani de independență. Le urăm la mulți ani americanilor de pretutindeni și le dorim bună înțelegere și pace! Cu această ocazie, vreau să le mulțumim o dată în plus partenerilor de peste ocean pentru suport și ajutor pentru cetățenii Republicii Moldova, mai ales în perioade complicate, cum este pandemia de COVID-19. SUA sunt un model de dezvoltare și doar prietenind cu astfel de țări avem garanția că și Republica Moldova va fi bine.

Dorin Chirtoacă, Mișcarea Politică „Unirea” (președinte PL): Astăzi sărbătoriți Ziua Națională a SUA, 4 iulie. Ultimele evoluții din lume legate de virusul pandemic, dar mai ales de tensiunile severe din SUA creează pentru dumneavoastră nu tocmai acea dispoziție pe care o știm că o aveați, de obicei, cu acest prilej, în ultimii ani.Sperăm și vrem să fim siguri, că societatea americană este suficient de puternică pentru a fi unită din nou și pentru a trece peste aceste momente critice.Cu toții am trecut prin nedreptăți, discriminare sau segregare. Istoria lumii este amară, crudă și sângeroasă. Nu o putem schimba, dar putem învăța din asta.Să ne amintim că sute de ani în urmă, oameni și oameni, indiferent de rasă, culoare sau religie au mers peste ocean pentru a construi o altă lume. Ei au reușit să facă acest lucru. S-a născut un concept de viață nou și diferit: mai întâi libertatea, drepturile omului și proprietatea privată a unei persoane, apoi administrația locală, cea regională și statul, pentru toti cetatenii.În ceea ce privește R. Moldova, SUA au fost primii care ne-au protejat, începând cu anii ’90 de influența și agresiunea din partea Federației Ruse. În ultimii, aproape 30 de ani, am primit ajutor financiar în valoare de aproape 1,5 miliarde de dolari din partea SUA (https://sua.md/ro/ ). Mulțumim pentru aceasta generosului popor american!În această eră a tehnologiilor informaționale, nevoia principală pare a fi totuși comunicarea directă de la om la om, de la inimă la inimă. Societățile occidentale au atins acel nivel unde nu mai este atât nevoie să mai construiască sau să obțină ceva, cât mai degrabă să apere ceea ce s-a obținut. Generațiile actuale și următoare trebuie să înțeleagă că nu pot lua drept ca fiind „picat din cer” tot ceea ce există în jur. La fel, comportamentul ilegal sau iresponsabil a unor indivizi, inclusiv reprezentanți ai autorităților statale, nu pot fi considerate drept politica generală a instituțiilor, în acest sens.Dacă putem ajuta, în orice mod posibil, în promovarea acestui mesaj, vă rugăm să ne comunicați. Suntem gata să servim interesele democrației și ale națiunii voastre, așa cum o facem pentru națiunea noastră. Cu ocazia Zilei Naționale, vă dorim să vă continuați și să vă împliniți destinul! Fiecare cetățean american trebuie să fie conștient de faptul că echilibrul lumii depinde de unitatea și armonia societății americane.Dumnezeu să binecuvânteze America și fiți UNIȚI!

ISTORIE

Sărbătoarea naţională a Statelor Unite, 4 iulie, este data la care cele 13 colonii americane îşi declarau, în 1776, independenţa faţă de Imperiul Britanic, eveniment care a condus la naşterea SUA ca entitate suverană.

Pe 4 iulie 1776, Congresul Continental a aprobat forma finală a Declaraţiei de Independenţă, la conceperea căreia s-a lucrat mai multe zile. Astfel a devenit oficială această dată, care a fost inclusă în Declaraţia de Independenţă.

În primii 15-20 de ani după semnarea Declaraţiei de Independenţă, americanii nu au sărbătorit4 iulie, iar până în 1790 devenise un act controversat, pentru că pe de o parte, democraţii republicani admirau Declaraţia de Independenţă şi pe Thomas Jefferson, iar pe de altă parte, federaliştii considerau actul prea franţuzesc şi prea anti-britanic.

După ce s-a încheiat războiul dintre americani şi britanici, izbucnit în 1812, partidul federalist s-a destrămat şi toate formaţiunile politice din anii 1820 – 1830 se considerau moştenitori ai lui Jefferson şi ai republicanilor democraţi.

Au început să circule din nou copii tipărite ale Declaraţiei de Independenţă, cu data de 4 iulie subliniată. Moartea lui Thomas Jefferson şi a lui John Adams pe 4 iulie 1826 a ajutat la promovarea ideii că 4 iulie trebuie sărbătorită ca dată importantă în istoria americanilor.

Congresul american a declarat ziua de 4 iulie sărbătoare naţională în 1870, la aproape un secol de la Revoluţia Americană. Tot atunci a fost declarat sărbătoare naţională şi Crăciunul.

De obicei, ziua de 4 iulie este marcată prin etalarea steagului american, discursuri politice, ceremonii, parade, petreceri, reuniuni de familie, picnicuri, meciuri de baseball, focuri de artificii şi alte evenimente, iar pe mesele americanilor se regăsesc hot-dogs şi hamburgeri, porumb copt, limonadă, bere, pepene roşu şi plăcintă cu mere şi îngheţată.

Cum SUA este unul dintre cele mai afectate state de pandemie, 4 iulie 2020 devine o sărbătoare aparte, cu evenimente virtuale şi participanţi la parade închişi în maşini.

Astfel, Philadelphia marchează Ziua Independenţei prin şapte zile de evenimente online, guvernatorul şi primarul oraşului îndemnându-i pe oameni să sărbătorească cu grijă, respectând distanţarea socială chiar şi la grătarele din propriile grădini.

Los Angeles şi San Francisco au renunţat la tradiţionalele focuri de artificii, iar în alte comunităţi oamenii sunt fătuiţi să privescă artificiile din maşini sau de acasă.

În New York tradiţionalul foc de artificii al Macy va fi un eveniment de cinci minute care va avea loc întro locaţie care nu a fost anunţată, pentru a preveni adunarea oamenilor.

Preşedintele Trump va participa la două dintre cele mai mari spectacole de artificii, în Dakota de Sud, unde sunt aşteptaţi să se adune mii de persoane pentru un eveniment la Mount Rushmore şi în Washington, D.C unde sărbătoarea va fi marcată de zborul avioanelor militare şi un spectacol de artificii de aproximativ 35 de minute, notează mediafax.ro.