Pelerinaje în Israel, soldate cu arest

Un grup de 30 persoane din R. Moldova urmau să meargă într-un pelerinaj în Israel. În urma controlului actelor la punctul de trecere a frontierei, 12 persoane au fost reținute și transferate într-o celulă pentru o zi, fiind, ulterior, deportate în R. Moldova. Reprezentanții agenției de turism care au organizat excursia susțin că astfel de cazuri nu sunt o raritate, oamenii încercând prin intermediul acestor excursii să emigreze pentru a munci ilegal în Israel.

„Am stat în acea celulă fără apă și mâncare de la 8 dimineața până la 9 seara”

Elena Russu, una dintre persoanele deportate, declară că a muncit oficial timp de 8 ani în Israel, iar în această excursie a decis să meargă pentru a vizita lăcașele sfinte.

„Am întrebat un reprezentant al companiei dacă pot fi înregistrată într-o excursie pe 5 zile pentru a vizita locurile sfinte. Am primit un răspuns pozitiv și, pe data de 1 iunie, am achitat toată suma, în valoare de 820 de euro. Pe 24 iulie, am zburat spre Israel, acolo au început să verifice pașapoartele la toată grupa de 30 de persoane. Controlul pașapoartelor au trecut doar 16, restul am fost opriți, încătușați și direcționați într-o celulă. Am stat în acea celulă fără apă și mâncare de la 8 dimineața până la 9 seara. Autoritățile israeliene nu ne-au spus prea multe, doar faptul că am avut încălcări, având suspiciuni că aveam intenția de a lucra ilegal în Israel. Eu personal am muncit în Israel din anul 2011 până în anul 2019, aveam grijă de o bătrână. Am plecat de bună voie atunci, nu am fost deportată, spre deosebire de situația pe care o am acum. De ce ghidul nu a luat pașapoartele noastre și nu a dus răspundere pentru noi?”, se întreabă femeia.

Elena Russu susține că toate persoanele au fost informate despre riscul de a fi deportați în cazul în care au probleme cu actele, iar banii achitați pentru excursie nu vor fi returnați.

„Am discutat cu un șef de la „PandaTur” (agenția de turism care a organizat pelerinajul, n.r.), împreună cu toată grupa celor care au fost deportați. Domnul ne-a transmis că, conform actelor prealabil semnate de noi, nu vom primi banii înapoi. Înainte de excursie am fost preîntâmpinați că pot apărea probleme la vamă și că, în astfel de cazuri, nu vom primi banii înapoi. Totuși, noi dorim să primim bani pentru experiența neplăcută prin care am trecut, multe persoane au fost în vârstă, iar medicamentele de care ele au avut nevoie au fost sustrase de poliție”, susține Elena Russu.

Elizaveta Jaloba a fost și ea deportată în urma controlului documentelor. Femeia susține că nu înțelege care a fost motivul, deoarece niciodată nu a vizitat Israelul.

„Eu niciodată nu am fost în Israel. Am sunat la ambasada Israelului din Moldova și mi-au transmis că sediul ambasadei se află la București, dar cum să trimit o petiție online, nu știu cum să o fac, nu-mi este clară procedura. În legătură cu avertizarea de a fi oprită la vamă, eu am cumpărat biletul vineri și deja duminica am semnat contractul la aeroport, nu l-am citit. Ghidul pe care l-am avut nu ne-a ajutat practic cu nimic. Nu am fost îndrumați ce și unde să facem. La control, am declarat că niciodată nu am fost în Israel, la vârsta mea de 64 de ani, mereu speram să ajung la locurile sfinte. După ce am primit pașaportul înapoi, am fost direcționată într-un subsol, unde erau mulți oameni de diferite naționalități. Am fost ținuți într-o mizerie oribilă. Ulterior, am fost transferați într-o celulă până au fost gata documentele pentru a fi deportați. Autoritățile israeliene nu ne-au explicat nimic, consider că mi-au fost lezate drepturile cu desăvârșire. În grupa noastră, au fost câteva persoane care, într-adevăr, au încălcat regimul de ședere și au fost deportați anterior, însă, în cazul meu, nu înțeleg care este motivul, cred că unica posibilitate de a-mi face dreptate este să mă adresez direct la ambasadă”, declară femeia deportată.

„Două persoane imediat după ce au traversat frontiera au dispărut”

Dumitru Cojuhari, vicedirectorul agenției de turism „PandaTur”, care a organizat excursia, a comentat situația persoanelor care au fost deportate din Israel.

„Oricine care merge în Israel trece un interviu la vamă. Autoritățile israeliene au o bază de date, unde sunt incluse persoane în „lista neagră”. Astfel, oamenii care nu pot intra pe teritoriul țării de sine stătător, încearcă prin intermediul agențiilor de turism sau prin intermediul altor căi să ajungă în Israel. Controlul la vama israeliană este foarte minuțios, pot verifica telefonul, să vadă dacă ai înregistrate numere locale, dacă rudele persoanei au încălcat regimul de ședere. Respectiv, cele 12 persoane nu au trecut acel control. Înainte, astfel de oameni erau îmbarcați în primul avion și trimiși în țară din contul statului Israel. Acum, din cauză că sunt foarte multe persoane care încearcă ilegal să intre în țară, acestea sunt oprite la vamă și deportate, fiind utilizat avionul care corespunde biletelor tur-retur cumpărate de oameni”, susține vicedirectorul agenției de turism.

Acesta explică, totodată, de ce clienților care au fost deportați nu li se pot întoarce banii și de ce nu există posibilitatea de a verifica în prealabil dacă unei persoane îi este interzisă permisiunea de a traversa frontiera țării.

„Israelul obligă agențiile turistice să lucreze cu companiile locale. Noi am apelat la agenția cu care activăm să aflăm care este situația și să încercăm să întoarcem banii pentru cazare, ca să putem o parte din bani să-i returnăm oamenilor. Ei ne-au anunțat că cei 12 oameni au fost deportați din cauza legilor israeliene, unii din ei fiind, anterior, deportați, aveau pașapoarte cu alte familii sau persoanele ce au avut, anterior, o viză de muncă nu puteau reveni în Israel timp de 5 ani. Banii pentru excursie au fost plătiți agenției locale din timp, într-un avans de o sută de procente. Astfel, banii nu pot fi returnați. Doar câteva din persoanele deportate s-au adresat la noi, deoarece majoritatea știu că au încălcat legea. O persoană a solicitat răspunsul de la agenția de turism israeliană pentru a merge la consulat să verifice actele. Două din persoanele care au trecut controlul la vama israeliană au dispărut imediat ce au trecut vama și nu au mai revenit în țară. Noi nu avem acces la bazele de date ale Israelului pentru a verifica, din start, dacă o persoană are problemele cu actele. Din acest motiv, noi prevenim oamenii despre riscuri și, anume din acest considerent, există acel act semnat înainte de plecare”, declară Dumitru Cojuhari.

Condiții și restricții de intrare în Israel

Începând cu 15 decembrie 2014, cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor biometrice, pot călători în Statul Israel fără vize pe o durată de pînă la 90 zile în decursul a 6 luni/180 de zile de la data primei intrări în ţară.

Statul Israel îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea în ţară a persoanelor indezirabile sau de a scurta şederea lor pe teritoriul israelian. Cetăţenii Republicii Moldova care intenţionează să călătorească în această ţară urmează să se asigure că vor putea demonstra, la cererea poliţiei de frontieră din Israel, faptul că dispun de cazare (hotel/ospeţie la cetăţenii israelieni) şi bilet de avion de întoarcere în Republica Moldova.

Cetăţenii deportaţi anterior care doresc, după expirarea termenului de restricţii, să călătorească în această ţară urmează să se adreseze la Ambasada Statului Israel în R. Moldova, sediul căreia este stabilit la București, pentru a primi permisiunea de a intra pe teritoriul israelian. Astfel, fiecare cerere va fi examinată de către autorităţile competente ale Israelului, reieşind din gravitatea infracţiunilor comise anterior de către solicitantul în cauză.

Persoanele care intenţionează să-și viziteze rudele apropiate, deţinătoare ale vizelor de muncă în Israel, urmează să coordoneze călătoria, în prealabil, cu Ministerul Afacerilor Interne al Statului Israel, în baza unei cereri depuse de către partea-gazdă (persoana fizică sau juridică cu cetăţenie/reşedinţă/înregistrare israeliană la care lucrează cetăţeanul R. Moldova cu viză de muncă).

