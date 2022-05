PAS își alege președintele. Un singur candidat – Igor Grosu

Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, își desfășoară congresul, duminică 15 mai. În cadrul reuniunii, PAS urmează să-și aleagă președintele formațiunii, pentru un mandat de patru ani. La această funcție candidează o singură persoană, actualul președinte interimar al partidului, Igor Grosu.

„În aceeași zi, de 15 mai, cu 6 ani în urmă, a fost constituit Partidul Acțiune și Solidaritate. 6 ani. Am luptat, am învățat din greșeli, am unit societatea în jurul visului nostru comun, am alungat marii hoți de la cârma țării, am început să construim. Datorită vouă și împreună cu voi. Avem o mare responsabilitate să valorificăm încrederea pe care ne-au acordat-o cetăţenii, fiindcă aceasta legitimează acţiunile noastre.

Echipa pe care o propun astăzi are o misiune istorică – să aducă Republica Moldova în rândul statelor europene! Și să aducă Europa acasă”, a declarat Igor Grosu în cadrul Congresului PAS.

În cadrul Congresului, PAS urmează să mai aleagă și un prim-vicepreședinte al formațiunii, un secretar general, 10 vicepreședinți politici și 6 vicepreședinți construcție de partid.

PAS a fost fondat de actuala președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu. După ce aceasta a fost aleasă șefă a statului și a renunțat la statutul de membră de partid, interimatul funcției a fost asigurat de Igor Grosu, președintele Parlamentului.

