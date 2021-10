Parastasul satelor pe cale de dispariție: „Fiecare sat care dispare este o celulă sănătoasă care părăsește corpul uman”

Când a fost întrebat dacă vrea să vadă o școală fără elevi, Ștefan Susai nu a ezitat nicio secundă. Primarul din Pietrosu, Fălești, i-a deschis și atunci i s-au umplut ochii de lacrimi. Drapelul atârna ferfeniță pe undeva, iar în rest, părea că mai ieri plecaseră elevii de acolo: în unele săli de clasă totul era intact, rămăseseră materiale didactice, iar pe o tablă cineva a scris „Școală dragă, n-o să te uit niciodată”. „Din păcate, și acest sat va muri, ca multe altele”, dă verdictul Ștefan.

De ani buni, el călătorește prin R. Moldova pentru a descoperi și fotografia, ceea ce încă nu s-a pierdut definitiv în zonele rurale.

Sâmbătă, 2 octombrie, mergem împreună cu el spre Trușeni, ca să urmărim prin prisma acestei localități cum se schimbă în general aspectul satului din R. Moldova.

Avem noroc de o dimineață senină, iar pe drumul dinspre Chișinău Ștefan își amintește despre o discuție cu Grigore Vieru, reprodusă mai apoi și în una din cărțile sale („Ultima casă din URSS”, lansată în 2009). Se întâmpla la Iași, pe str. Ștefan cel Mare, lângă Mitropolie. Grigore Vieru spunea odată că dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, atunci el viața întreagă a visat să treacă Prutul. Iar Ștefan i-a zis că și dincolo era cineva care toată viața își dorise să traverseze Prutul, să vadă satele, să vadă Moldova. Era el.

Și odată ce a reușit, nu s-a mai oprit.

Totuși, cam pe aici se oprește optimismul său în privința satului moldovenesc.

Odată ajunși la Trușeni, lăsăm mașina deoparte și pornim la pas prin sat. Casele sunt pestrițe: unele construite după tipar „european”, altele lăsate în paragină. O uliță e asfaltată, iar altele câteva după aceasta – nu. Când trece câte o mașină, praful cade pe încălțăminte.

„Satele din apropiere de Chișinău au fost transformate în zone dormitor și practic și-au pierdut personalitatea”, adaugă Ștefan din mers.

Îmi explică în voie că arhitectura a avut mult de suferit, pentru că, odată cu migrația, fiecare vrea să facă pe lângă casă ceea ce vede în afară, iar în felul acesta satele devin o formă lipsită de conținut. Cele care și-au păstrat aspectul de odinioară sunt adesea locuințe ai căror vechi proprietari au decedat și de care cei noi au uitat.

„La Drepcăuți, Briceni, de exemplu, am găsit o casă foarte frumoasă și am întrebat a cui e. Mi s-a spus că oamenii de acolo au murit, dar pot să intru. Nu am mai intrat, dar am întrebat cine locuiește în celelalte case, atât de bine păstrate. Mi-au răspuns indicând spre majoritatea caselor: a murit, a murit, e pe moarte, a murit, și tot așa”, povestește cercetătorul.