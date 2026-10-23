O navă de marfă civilă s-a scufundat în largul coastei României după un atac cu drone rusești. Reacția șefei Comisiei Europene

O navă de marfă civilă s-a scufundat după ce a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastei românești a Mării Negre, pe 23 octombrie, au raportat autoritățile române, scrie HotNews.

Atacul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri rusești asupra navelor civile din Marea Neagră, parte a unei escaladări mai ample a războiului economic al Rusiei împotriva Ucrainei în acest an.

Nava Khorîv naviga din Turcia sub pavilionul Comorelor și avea un echipaj format din cetățeni ucraineni și azeri.

Potrivit președintelui român Nicușor Dan, o persoană a fost confirmată decedată, iar alte trei sunt dispărute dintre cei 14 membri ai echipajului.

Ministerul de Externe al Ucrainei a confirmat ulterior că un membru al echipajului ucrainean aflat la bordul navei Khorîv a fost ucis. Alți patru cetățeni ucraineni, inclusiv căpitanul navei, au fost spitalizați, în timp ce doi membri ai echipajului ucraineni nu au necesitat asistență medicală.

Ministerul a declarat că nava s-a scufundat în apropierea orașului Constanța, având la bord 14 membri ai echipajului. Conform informațiilor preliminare, un atac al unei drone ar fi putut cauza scufundarea.

Ambasada Ucrainei în România depune eforturi pentru a stabili circumstanțele incidentului, precum și locul în care se află și starea de sănătate a cetățenilor ucraineni salvați, menținând în același timp legătura cu autoritățile române, a declarat ministerul.

„Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace propuse de Statele Unite și Europa, să accepte propunerile de încetare a focului și să pună capăt războiului”, a scris președintele român pe rețelele de socializare .

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacul, descriindu-l drept o nouă escaladare a tensiunilor din partea Rusiei în Marea Neagră.

„Aceste atacuri nechibzuite vizează vieți nevinovate și sfidează în mod deschis dreptul internațional”, a scris von der Leyen pe X.

Ministerul de Interne al României a confirmat ulterior că nouă membri ai echipajului au fost salvați, publicând o înregistrare video în care chila navei răsturnate abia ieșea deasupra suprafeței apei.

Ca răspuns la o serie de atacuri asupra navelor civile, NATO intenționează să își sporească prezența militară în Marea Neagră prin desfășurarea de aeronave de patrulare maritimă suplimentare, sisteme radar și drone.

Anunțul a venit după ce principalul organism decizional al NATO, Consiliul Nord-Atlantic, s-a întâlnit la sediul alianței din Bruxelles pe 20 octombrie pentru a discuta despre securitatea în Marea Neagră.