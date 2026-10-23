Noile prevederi pentru comenzile online din străinătate, aplicate din 1 noiembrie: TVA de 20% la comenzile online de până la 150 de euro. Precizările Poștei Moldovei

Începând cu 1 noiembrie 2026, trimiterile poștale internaționale de tip B2C (Business-to-Consumer), adică comenzile efectuate de persoane fizice de la comercianți din străinătate, a căror valoare a bunurilor este mai mică sau egală cu 150 de euro, vor fi supuse TVA în cotă de 20% în R. Moldova, a comunicat Î.S. „Poșta Moldovei”.

Achitarea TVA se va putea efectua în două moduri: fie în momentul efectuării comenzii, prin intermediul platformei sau al comerciantului, dacă această opțiune este disponibilă, fie la primirea trimiterii la Poșta Moldovei, atunci când TVA nu a fost achitată în avans.

Pentru trimiterile care conțin bunuri cu o valoare mai mare de 150 de euro, se aplică în continuare legislația vamală și fiscală în vigoare.

Trimiterile C2C (Consumer-to-Consumer), inclusiv cadourile și alte trimiteri expediate între persoane fizice, cu o valoare mai mică de 150 de euro, sunt scutite de taxe, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, și nu sunt supuse TVA-ului de 20% aplicabil trimiterilor comerciale B2C.

„Este important ca natura reală a trimiterii și informațiile despre conținut să fie declarate corect”, a comunicat Poșta.

Începând cu 1 ianuarie 2027, pentru trimiterile vizate va fi introdusă o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere.

„Această taxă este distinctă de TVA și de eventualele drepturi vamale sau alte taxe aplicabile”, a precizat întreprinderea de stat.

Poșta Moldovei recomandă clienților să acorde o atenție deosebită informațiilor declarate și să verifice, la efectuarea comenzii, dacă TVA-ul este achitat prin platformă/comerciant sau urmează să fie achitat la primirea trimiterii.

În cazul returnării trimiterii poștale, TVA-ul achitat și taxa de gestionare aferentă trimiterii nu se restituie.