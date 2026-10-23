Noile prevederi pentru comenzile online din străinătate, aplicate din 1 noiembrie: TVA de 20% la comenzile online de până la 150 de euro. Precizările Poștei Moldovei
Începând cu 1 noiembrie 2026, trimiterile poștale internaționale de tip B2C (Business-to-Consumer), adică comenzile efectuate de persoane fizice de la comercianți din străinătate, a căror valoare a bunurilor este mai mică sau egală cu 150 de euro, vor fi supuse TVA în cotă de 20% în R. Moldova, a comunicat Î.S. „Poșta Moldovei”.
Achitarea TVA se va putea efectua în două moduri: fie în momentul efectuării comenzii, prin intermediul platformei sau al comerciantului, dacă această opțiune este disponibilă, fie la primirea trimiterii la Poșta Moldovei, atunci când TVA nu a fost achitată în avans.
Pentru trimiterile care conțin bunuri cu o valoare mai mare de 150 de euro, se aplică în continuare legislația vamală și fiscală în vigoare.
Trimiterile C2C (Consumer-to-Consumer), inclusiv cadourile și alte trimiteri expediate între persoane fizice, cu o valoare mai mică de 150 de euro, sunt scutite de taxe, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, și nu sunt supuse TVA-ului de 20% aplicabil trimiterilor comerciale B2C.
„Este important ca natura reală a trimiterii și informațiile despre conținut să fie declarate corect”, a comunicat Poșta.
Începând cu 1 ianuarie 2027, pentru trimiterile vizate va fi introdusă o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere.
„Această taxă este distinctă de TVA și de eventualele drepturi vamale sau alte taxe aplicabile”, a precizat întreprinderea de stat.
Poșta Moldovei recomandă clienților să acorde o atenție deosebită informațiilor declarate și să verifice, la efectuarea comenzii, dacă TVA-ul este achitat prin platformă/comerciant sau urmează să fie achitat la primirea trimiterii.
În cazul returnării trimiterii poștale, TVA-ul achitat și taxa de gestionare aferentă trimiterii nu se restituie.
„Astăzi avem o situație nedreaptă. Comercianții locali plătesc TVA. Producătorii locali plătesc TVA. Magazinele care angajează oameni aici, plătesc salarii aici, chirii aici, impozite aici, aplică TVA. În același timp, multe bunuri comandate din afara țării intră fără TVA. Aceasta nu este concurență corectă.
Nu putem spune, pe de o parte, că vrem să combatem evaziunea și să sprijinim producătorii locali, iar pe de altă parte să acceptăm ca importurile prin colete să fie tratate mai avantajos decât comerțul local. De aceea, introducem TVA pentru bunurile comandate de pe platforme străine și o taxă fixă de 12 lei per colet pentru gestionarea acestor fluxuri.
Însă aici este foarte important mecanismul. Oamenii nu trebuie transformați în brokeri vamali. Nu vrem ca cetățeanul să completeze formulare complicate pentru fiecare colet. Obiectivul este ca mecanismul să fie simplu, automatizat, cât mai invizibil pentru cetățean. Persoana comandă, plătește, primește coletul. Statul trebuie să construiască sistemul în spate. Nu vom lansa sistemul până nu va fi funcțional”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe ținute în luna augist, în care a prezentat proiectul de lege „privind simplificarea legislației fiscale și vamale”.