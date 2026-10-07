MEC lansează EduResurse – platforma națională cu resurse educaționale, dezvoltată cu sprijinul financiar al UE

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează EduResurse, o platformă digitală națională care reunește, într-un singur spațiu, resurse educaționale de calitate pentru cadre didactice, elevi și părinți. Platforma reunește manuale, planuri de lecții, prezentări, exerciții, simulări interactive, materiale video educaționale, resurse pentru pregătirea examenelor și alte materiale aliniate curriculumului național.

În cadrul platformei se regăsesc resurse pentru nivelurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal și poate fi accesată de pe calculator, tabletă sau telefon mobil, prin intermediul unui browser web.

„Ne dorim ca fiecare profesor să găsească mai ușor materialele de care are nevoie pentru lecții, iar fiecare elev să aibă acces la resurse care îl ajută să înțeleagă, să exerseze și să progreseze. Prin EduResurse, aducem aceste materiale pe o singură platformă și oferim un sprijin concret pentru învățare, atât la școală, cât și acasă. Îi încurajăm pe profesori să contribuie cu resurse și să ne spună ce putem îmbunătăți platforma, astfel încât aceasta să fie cât mai utilă”, a menționat Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.

Sursa: MEC Sursa: MEC

De-a lungul timpului, în cadrul diferitor proiecte și instituții au fost dezvoltate numeroase materiale educaționale valoroase, însă acestea erau dispersate pe diferite platforme și surse și, de multe ori, dificil de identificat și accesat. Noua platformă le reunește într-un singur spațiu digital național și facilitează accesul la acestea, potrivit MEC.

„Educația și capitalul uman se află în centrul parcursului european al R. Moldova. Pe măsură ce țara avansează spre aderarea la Uniunea Europeană, investiția în oameni este o investiție în viitorul său european. În cele din urmă, educația este o promisiune făcută generației viitoare – promisiunea că avem încredere în potențialul său și că îi vom oferi cunoștințele, competențele și oportunitățile necesare pentru a construi viitorul R. Moldova”, a declarat Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova.

Majoritatea resurselor pot fi accesate fără crearea unui cont. Utilizatorii înregistrați beneficiază și de funcționalități suplimentare, care le permit să urmărească resursele pe care le-au accesat, timpul petrecut pe platformă și materialele finalizate.

„Aceste funcționalități îi pot ajuta pe elevi să își urmărească mai bine parcursul de învățare, iar pe părinți să înțeleagă mai bine nevoile de învățare ale copiilor lor. Cadrele didactice și alți profesioniști din domeniul educației pot, de asemenea, propune resurse pentru a fi incluse pe platformă. Materialele sunt supuse unui proces de evaluare pentru a asigura calitatea acestora și corespunderea cu cerințele educaționale naționale”, potrivit MEC.

EduResurse a fost dezvoltată de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul programului „Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Dezvoltarea platformei a beneficiat de un buget de aproximativ 34 000 EUR (echivalentul circa a 696 000 MDL).