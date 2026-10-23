MAE va declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei, după căderea unei drone cu explozibil la Chiștelnița

Un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău va fi declarat persona non grata, după ce o dronă încărcată cu explozibil a căzut la aproximativ 100 de metri de o locuință din satul Chiștelnița, raionul Telenești. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova.

MAE califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și securității R. Moldova, care reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor.

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

Totodată, autoritățile de la Chișinău solicită Federației Ruse să înceteze acțiunile care pun în pericol securitatea regională și viețile oamenilor.

Ca măsură de răspuns la incident, MAE anunță că un colaborator al Ambasadei Federației Ruse în R. Moldova va fi declarat persona non grata.

Un aparat de zbor a încălcat spațiul aerian al R. Moldova în amiaza zilei de vineri, 23 octombrie. Acesta a dispărut de pe radar în nordul țării. Ulterior, drona a căzut la o distanță de până la 100 de metri de o locuințǎ, la câțiva kilometri de locația unde a dispărut de pe sistemele de monitorizare.

Poliția a anunțat că, în jurul orei 16:00, a fost sesizată de un localnic din satul Chiștelnița, raionul Telenești, despre depistarea unei drone căzute la sol, la o distanță de pânǎ la 100 de metri de o locuințǎ.

Preliminar, victime nu au fost raportate.