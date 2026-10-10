LIVE TEXT Forțele ruse atacă infrastructura feroviară din regiunea Jîtomîr, o persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1690

UPDATE 10:05 Forțele rusești au atacat infrastructura feroviară din comunitatea Korosten din regiunea Jîtomîr peste noapte, rănind un bărbat. Acest lucru a fost relatat pe Telegram de Vitalii Bunеchko, șeful Administrației Militare Regionale Jîtomîr, transmite Ukrinform.

„În această seară, Rusia a lovit infrastructura feroviară din comunitatea Korosten. Atacul cu drona a declanșat un incendiu, care a fost stins rapid de salvatorii din cadrul Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei”, a scris Bunеchko.

Potrivit acestuia, munca salvatorilor a fost complicată de amenințarea constantă a unor noi atacuri.

Un bărbat a fost rănit în atac. După ce a primit asistență medicală, acesta a refuzat spitalizarea, a declarat șeful Administrației Militare Regionale.