LIVE VIDEO/TEXT Dezbaterea electorală 2024 dintre Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova

Astăzi, 27 octombrie 2024, începând cu ora 10:00, are loc dezbaterea electorală dintre candidații la funcția de președinte al Republica Moldova, Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo. Aceasta are loc la Palatul Republicii și va fi transmisă în direct la Moldova 1, dar și de alte instituții media. Dezbaterea are loc fără moderator, în baza unui șir de reguli stabilite în prealabil de echipele celor doi candidați.

10:20 Alexandr Stoianoglo către Maia Sandu: „Întreprinderi întregi ne părăsesc țara, închideți școli, grădinițe, canale. În 4 ani ați venit doar cu 8 inițiative legislative. Cu ce vă ocupați?”



Maia Sandu răspunde: „Îi mințiți pe oameni când spuneți că nu construim nimic. (…) Sigur că e nevoie de mai mult, nu putem compensa în 4 ani ce nu s-a făcut în 30, poate s-ar fi făcut mai multe dacă d-voastră nu ați fi favorizat eliberarea celor care au furat miliardul.”

10:00 Dezbaterea a început, prima întrebare a fost adresată de Maia Sandu. În primele 2 minute acordate fiecărui candidat pentru prezentare, Maia Sandu a declarat despre Alexandr Stoianoglo că este un „cal troian”, în spatele căruia ar sta Igor Dodon, Ilan Șor și Veaceslav Platon.

09:30 „Drept urmare a tragerii la sorți, candidata la funcția de președinte, Maia Sandu, va începe prima dezbaterea electorală”, potrivit unui reprezentat al echipei Maiei Sandu.

Ordinea intervențiilor este stabilită prin tragerea la sorți înainte de începerea dezbaterilor electorale. Dezbaterile se vor desfășura fără un moderator. Candidații au dreptul să formuleze câte 10 întrebări fiecare și să răspundă fie în limba română, fie în limba rusă. Regulamentul stabilit prevede că participanții la dezbatere nu vor îndemna la ură, la război sau agresiune. Se interzic mesajele de ură națională, rasială sau religioasă, incitare la discriminare, separatism teritorial, violență publică sau alte manifestări care atentează la regimul constituțional.