LIVE TEXT Bilanțul victimelor atacului asupra Priluki. Război în Ucraina, ziua 1688

UPDATE 08:23 La Priluki, regiunea Cernihiv, operațiunile de căutare și salvare au continuat toată noaptea la locul atacului rusesc. Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, până în dimineața aceasta, s-a confirmat decesul a 22 de persoane, printre care cinci copii. Alte 54 de persoane au fost rănite, inclusiv șapte copii.

În timpul operațiunii de salvare, echipele de intervenție au reușit să salveze 15 persoane, printre care un copil.

Echipele de salvare continuă să îndepărteze dărâmăturile și structurile distruse.