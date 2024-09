LIVE Lansarea în campania prezidențială a Maiei Sandu: „Moldova nu mai este văzută astăzi ca afacerea personală a oligarhilor sau ca o zonă de spălat bani”. Obiectivele programului

Maia Sandu, actuala șefă a statului și candidata la prezidențialele din 20 octombrie, se lansează oficial în campania prezidențială, într-un eveniment organizat în centrul capitalei.

„Fiecare generație are misiunea sa de dus pe umeri – cea pentru care va da seama în fața istoriei. Înaintașii noștri au luptat pentru independență, limbă, autodeterminare. Generația noastră are misiunea de a integra Moldova în familia europeană a păcii durabile și bunăstării meritate. De aceea au luptat părinții și bunicii noștri – ca noi să ajungem în această zi – în care liber alegem pentru țara noastră.

(…) Împreună, prin implicarea voastră, am reușit să eliberăm țara de hoți. În acești 4 ani am trecut prin crize. Nu a fost ușor, dar am reușit să stabilizăm lucrurile. Azi Moldova are o cale sigură în față, lucruri care păreau imposibile acum 4 ani. (…) În ultimii ani localitățile noastre au beneficiat de fonduri pentru dezvoltare în valoare de 2 850 000 de lei, de 3 ori mai mult decât în ultimii 10 ani”, a declarat Maia Sandu în fața mulțimii.