„La noi este gaz”. Ce spun primarii satelor deconectate de regiunea transnistreană de la gaze naturale

Astăzi, 2 ianuarie, Guvernul a emis un comunicat de presă în care s-a menționat că ieri, 1 ianuarie, întreprinderile de profil din regiunea transnistreană au sistat furnizarea gazelor naturale, încălzirii centralizate și a apei calde către mai multe localități (cazangerii, case la sol, blocuri multietajate cu încălzire autonomă), fiind deconectați și consumatorii casnici din localitățile controlate de autoritățile constituționale: Varnița, Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pârâta, Pohrebea, Vasilievca, Copanca, Hagimus și Fârlădeni.

ZdG a discutat cu primarii din Coșnița și Pârâta, care au declarat că localitățile au gaze naturale și energie electrică.

„La noi nu-i deconectat nimic, încă este. Noi am fost anunțați că de pe data de 1 ianuarie o să fim deconectați, dar totul lucrează și toate instituțiile sunt gazificate. Anterior, am fost invitați mai mulți primari din regiune la Parlament unde am vorbit despre necesitățile satelor în caz de deconectare. (…) Ar fi un fals, nu știu cine v-a spus vouă că nu avem gaz. Din platoul Coșnița, în care intră satul Pârâta, Coșnița, Doroțcaia și Pohrebea, toate localitățile au gaz și energie electrică. (…) În Coșnița, undeva 60-70% din locuitori se încălzesc cu gaze naturale”, a declarat primarul comunei Coșnița, Alexandru Grigoraș.

„De facto, au stopat livrarea, dar în țeavă mai este o rezervă de gaz. La moment, în localitate este gaz. Grădinița și școala din sat se încălzesc cu gaze naturale. A scăzut presiunea la cazane. Nu știu cât timp o să mai fie. Oamenii au procurat generatoare și încălzitoare care funcționează de la energie electrică. Sunt persoane care au sobă acasă. Problematic o să fie cu instituțiile publice. Spre exemplu, la grădiniță sunt 130 de copii, la gimnaziu 500, mai avem școală sportivă, spital, toate alimentate doar cu gaze naturale”, a precizat primarul satului Pârâta, Iurie Soltan.

În context, Gazprom a anunțat oficial sâmbătă, 28 decembrie, că din 1 ianuarie 2025 va sista livrarea de gaze către stânga Nistrului. În comunicatul transmis de companie se invocă faptul că Moldovagaz „nu își îndeplinește în mod regulat obligațiile de plată în temeiul contractului existent, ceea ce reprezintă o încălcare semnificativă a termenilor acestuia”.

Guvernul scrie că în regiunea transnistreană sunt deconectate de la sistemul de alimentare cu căldură 131 școli, 147 grădinițe și 130 clădiri „administrative”, iar conform declarațiilor factorilor de la Tiraspol, rezervele existente vor fi suficiente pentru a alimenta cu gaze naturale instalațiile nedebranșate până la 10 ianuarie curent în partea de nord a regiunii și până la 20 ianuarie curent în partea de sud a regiunii.