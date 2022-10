Interzicere de a munci sau închisoare: ce-i așteaptă pe profesori după ce Ucraina își va elibera teritoriile

Din 2014, când unele părți din regiunile Donețk și Luhansk au fost acaparate de Rusia, printre ucraineni, din când în când, apar discuții despre profesorii care au rămas pe teritoriile ocupate. Ce sancțiuni li se va aplica atunci când Ucraina își va întoarce teritoriile. După ce criterii vor fi deosebiți profesorii care au colaborat cu invadatorii de profesorii care, pur și simplu, n-au avut altă alegere?

În acest an, sistemul educațional din „republici” a fost complet integrat în cel rusesc. Întrebarea „Ce să facem cu profesorii după eliberare?” este pe ordinea de zi a Ministerului Educației, Ministerului Integrării și a Radei Supreme. Portalul ucrainean Donbass News a decis să analizeze această problemă.

„Mulți profesori s-au obișnuit cu miticul „L-DNR”

În cei opt ani de ocupație, programele școlare din „L-DNR” s-au schimbat dramatic. În fiecare an limba ucraineană în școli devenea tot mai oropsită, iar Istoria Ucrainei a fost, în general, scoasă din program pe motiv că n-are rost să se studieze această disciplină din moment ce propagandiștii proruși insistă pe ideea că Ucraina este o invenție. În schimb, copiilor li se povestește despre istoria „DNR”, despre așa-numitele fapte eroice ale miliției populare și lupta poporului din Donbass pentru „independență”. Se vorbește mult despre Federația Rusă, iar după integrarea sistemelor educaționale, „Rusia” a devenit tema principală la toate disciplinele. Chiar și la lecțiile de limbi străine, copiilor li se spune despre realizările Federației Ruse, despre faptele eroice și simbolurile ei militare.

Rusificarea totală a școlilor a devenit posibilă după ce curatorul proiectelor „L-DNR” de la Kremlin, Serghei Kirienko, și-a trimis protejații în Donbass. Olga Koludarova, originară din Ijevsk, a devenit șefă a educației și științei din Donețk. În Luhansk a fost numit câștigătorul concursului „Liderii Rusiei”, Ivan Kusov. Aceștia au primit sarcina de a pune pe matricea rusească tot programul școlar din „republici”. Acum, fiecare disciplină este literalmente saturată de tema Rusiei și majoritatea profesorilor se conformează. Din păcate, timp de opt ani de ocupație, profesorii s-au obișnuit să fie loiali Federației Ruse și să vorbească despre miticul „DNR” ca despre un „stat” cu drepturi depline.

„Până în 2014 am predat Istoria Ucrainei într-o școală obișnuită din Donețk. Apoi a devenit dificil. Disciplina a început să fie marginalizată. Am încercat să transmit cel puțin un minim de cunoștințe elevilor mei. Nu am vrut ca ei să uite. Când a devenit periculos, m-am pensionat. Din păcate, oamenii ca mine sunt considerați „ciori albe”. Aproape toți profesorii au acceptat imediat acest regim și, de-a lungul anilor, au devenit susținători înflăcărați ai Rusiei”, a declarat Maria pentru Donbass News.

Pe de altă parte, unele teritorii au fost ocupate în acest an, și colaboraționismul profesorilor din aceste zone, ca să spunem așa, este cu opt ani mai tânăr. Ce să facem în acest caz? Ar trebui aplicate alte sancțiuni în privința acestor profesori sau durata nu contează?

„Până la adoptarea legilor privind colaboraționismul, toate întrebările cu privire la profesori sunt reglementate de art. 111-1 din Codul Penal al Ucrainei. În general nu e vorba de profesori propriu-zis, e vorba despre cei care au colaborat cu țara agresoare. În legile care vor fi sau nu adoptate există articole care se referă la introducerea standardelor educaționale ale țării agresoare. Desigur, dacă un profesor conduce o instituție de învățământ, pentru acesta poate exista răspundere penală. Repet, acum este la nivelul proiectelor de lege, dar când legea va fi adoptată, ea nu va avea efect retroactiv. Dacă se adoptă o lege privind colaboraționismul, în care vor fi indicați lucrătorii din educație, atunci cel mai probabil acest lucru se va aplica și pe teritoriile ocupate recent”, spune Violetta Artemciuk, director-coordonator șef al Organizației obștești Donbass SOS.

Potrivit acesteia, după 24 februarie, mulți profesori din teritoriile ocupate au contactat linia telefonică Donbass SOS. Mulți au încercat să plece și unora le-a reușit acest lucru.

„Unii au rămas pe teritoriile ocupate, dar nu lucrează în școli. Unii și-au luat vacanță, concediu de boală, pentru a nu preda”, relatează Violetta Artemciuk.

Ce sancțiuni pot fi?

În ceea ce privește sancțiunile care ar trebui aplicate profesorilor care lucrează în teritoriile ocupate, opiniile pe această temă s-au împărțit în Ucraina.

„Cred că fiecare profesor ar trebui să aibă dreptul la recurs dacă a predat sub constrângere. Dar standardele educaționale sunt lucruri serioase și oamenii care fac asta de bună voie ar trebui să fie pedepsiți. De exemplu, să nu poată să se angajeze o anumită perioadă de timp. E vorba de profesori. Dacă vorbim despre directori de școli, ar trebui să existe o pedeapsă penală pentru aceștia”, spune Violetta Artemciuk, director-coordonator șef al Organizației obștești Donbass SOS.

Ombudsmanul din educație, Serghei Gorbaciov, este de părere că profesorilor care au cooperat de bună voie cu Federația Rusă ar trebui să li se interzică să lucreze în școli. În același timp el consideră că fiecare caz trebuie analizat separat, deoarece rușii sau acoliții lor, deseori, amenință lucrătorii din educație. De asemenea, Gorbaciov este de părere că și obiectul de predare are un rol important.

„Dacă el (profesorul, n.r.) vorbește despre legea lui Newton, este una. Dar dacă vorbește despre „un singur popor” și despre „Malorosia”, atunci această persoană n-are ce căuta în sistemul de educație ucrainean”, crede ombudsmanul.

La Ministerul reintegrării teritoriilor temporar ocupate se vorbește despre sancțiuni economice împotriva profesorilor din teritoriile ocupate:

„Profesorii și instituțiile de învățământ din teritoriile temporar ocupate care au diseminat standardele educaționale ale Rusiei și recunosc calificările educaționale atribuite de instituțiile de învățământ superior din Rusia sunt supuse unor sancțiuni speciale economice sau de altă natură pentru o perioadă de 5 ani”.

Șeful Comitetului pentru educație, știință și inovare al Radei Supreme, Serghei Babak,vorbește, per general, despre răspunderea penală. Potrivit lui Babak, răspunderea penală ar trebui să se aplice acelor profesori care predau discipline din programele educaționale rusești.

„Profesorii care vor încearca să predea după programelor rusești, conform legislației noastre, sunt echivalați cu colaboraționiștii și intră sub incidența Codului Penal al Ucrainei, cu toate consecințele negative”, spune acesta.

Programele rusești – despre ce e vorba?

Principala problemă este că, dacă o persoană lucrează ca profesor în „L-DNR”, atunci nu are altă opțiune decât să învețe copiii conform programelor rusești. Și aceste programe, sincer vorbind, nu au nimic în comun cu dezvoltarea multilaterală școlară.

Donbass News a analizat recomandările metodologice pentru profesorii din „DNR” la diferite discipline. Toate sunt pregătite ca să asigure integrarea deplină a sistemului educațional „republican” în spațiul educațional al Federației Ruse. Educația patriotismului, cultul Rusiei, dorința de a-ți da viața pentru ea – acestea sunt principalele narațiuni care sunt acum transmise copiilor.

De exemplu, disciplina „Geografia”. În timpul ocupației, copiii învățau despre formarea, localizarea geografică și dezvoltarea Rusiei și așa-numitei „DNR”. În „îndrumar” e recomandat ca studierea geografiei să nu fie îndreptată, în primul rând, spre dobândirea de cunoștințe universale, ci spre promovarea unui sentiment de patriotism și dragoste pentru țară. Dar nu e specificat, care țară – Rusia sau regiunea ocupată Donețk.

În acest an, sistemul educațional din așa-numitele

Conducătorii „DNR” au transformat disciplina „Bazele unei vieți sigure” într-o unitate armată a copiilor. La lecții, tinerii sunt pregătiți pentru serviciul militar. Se pune accent pe faptul că copiii trebuie să înțeleagă rolul și semnificația jurământului, tradițiile și particularitățile serviciului militar, interesul pentru profesia militară. În „îndrumare” nu se ascunde faptul că școlile pregătesc recruți.

Procesul de adaptare a programelor se referă, în primul rând, la istorie. Propaganda rusească distorsionează complet faptele istorice, iar copiii din teritoriile ocupate trebuie să creadă că Donbassul întotdeauna a făcut parte din Rusia. Că Ucraina niciodată n-a existat. Că Rusia începe cu Rurik, Igor, Vladimir, că n-a fost Rusia Kieveană, ci pur și simplu Rusia. În Istoria nouă, de exemplu, anexarea Crimeei este numită „reunificarea cu Rusia”.

Respectiv, cei care continuă să lucreze în sistemul de învățământ din teritoriile ocupate pot preda doar în conformitate cu programele rusești. Autoritățile de ocupație au făcut tot posibilul ca ucrainenii să nu aibă nicio alternativă. Prin urmare, probabil cea mai bună opțiune ar fi totuși să fie luat în considerare cazul fiecărui profesor în parte. În același timp, există nuanțe și aici: Cum profesorii ar putea dovedi că au lucrat sub constrângere și au opus rezistență invadatorilor? Dorința obișnuită de a supraviețui va fi oare considerată un motiv serios pentru a justifica motivul pentru care mulți profesori lucrează în școlile aflate sub ocupație? Deocamdată, sunt mai multe întrebări decât răspunsuri.

