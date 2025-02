Granturile americane primite de ZdG: întrebări și răspunsuri 

Sunt adevărate informațiile din imaginea distribuită pe rețelele sociale care conțin sume în USD și numere de granturi atribuite ZdG?

Da, numerele de granturi atribuite ZdG sunt reale, la fel și sumele. Ceea ce a fost omis în imagine este perioada desfășurării acestor granturi. Cele 8 contracte de grant au fost semnate pentru diverse perioade de timp între anii 2014-2025 (un interval de peste 10 ani). Trebuie menționat faptul că suma de 772 455 de dolari a fost cu adevărat contractată în cazul celor 8 granturi pe parcursul celor 10 ani, dar nu a fost cheltuită în întregime, deoarece două dintre aceste acorduri de grant urmau să fie realizate și pe parcursul anului 2025, însă au fost stopate. Suma cheltuită de facto din cele 8 granturi este de 642 469 de dolari americani.

ZdG a primit bani doar de la americani?

În cei 20 de ani de activitate, ZdG a participat la zeci de concursuri de grant, inclusiv realizate de finanțatori europeni, canadieni și, desigur, americani. Nu toate solicitările de grant ale ZdG au fost acceptate, dar în fiecare an ZdG a obținut câteva granturi de la diverși donatori, pe care le-am prezentat în rapoartele anuale, publicate pe pagina noastră web la rubrica „Suntem transparenți”.

Ce activități trebuia să îndepliniți în cadrul acestor granturi americane? V-au cerut să lăudați guvernarea?

Temele granturilor sunt anunțate în prealabil în anunțurile de grant și sunt publice atât pe paginile organizațiilor donatoare, cât și pe unele pagini specializate. ZdG a depus dosare doar la concursuri de grant care vizau: jurnalismul de investigație, accesul la informație, dezvoltarea mass-mediei independente, combaterea corupției, monitorizarea justiției, drepturile omului. Contractele de grant conțin zeci de pagini pe care sunt descrise detaliat activitățile planificate, termenele, modalitățile de evaluare etc., dar și politicile de integritate, de transparență, de etică și normele privind procurările, contractările, conflictele de interese etc. Nu a existat niciodată o indicație sau o solicitare de a lăuda guvernarea în cadrul oricărui grant al oricărui donator și aceste lucruri pot fi verificate atât în contractele de grant, cât și în articolele ZdG. Totodată, ZdG este semnatar public al Codului de Etică, fiind monitorizat în permanență de organizații profesionale, care nu au depistat încălcări ale normelor deontologice.

Totuși, dacă ați luat bani de la americani, înseamnă că ați îndeplinit agenda americanilor, nu și a moldovenilor?

Niciunul dintre granturile enumerate mai sus, dar nici cele pe care le-am avut cu diverse organizații europene, nu au constituit majoritatea mijloacelor financiare deținute și utilizate de ZdG în oricare din acești ani. Reamintim că sursele de finanțare ale ZdG sunt în proporție de 65-70% din granturi și 30-35% din abonamente, publicitate, crowdfunding, servicii, redirecționare a celor 2% din impozitul pe venit. În privința granturilor, la începutul anului 2025, circa 40% din ele erau din surse americane, iar celelalte 60% – din granturi susținute de Canada, Marea Britanie, Danemarca, Cehia sau de fonduri ale unor organizații ce cumulează surse din mai multe țări europene. Deci, dacă ar fi să împărțim plăcinta financiară a ZdG, cititorii și abonații locali dețin o treime, donatorii europeni și non-americani – circa 40%, iar cei americani – circa 30%. Nimeni nu deține o majoritate covârșitoare astfel încât să ne poată șantaja sau condiționa ceva anume.

Pentru ce articole anume ați fost plătiți din granturi?

De exemplu, investigațiile noastre „În slujba Moscovei”, care au demonstrat cum funcționează rețeaua Șor și modelul ei de corupere a alegătorilor cu bani transmiși de la Moscova, au fost realizate în cadrul unui grant american (nu de la USAID, căci ZdG nu a avut niciun contract de grant cu această organizație). Dar, ZdG publică în fiecare lună investigații, reportaje, știri despre corupție, justiție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, care nu ar fi fost posibile fără granturi. Cu sprijinul donatorilor, ZdG a scris despre furtul miliardului, vânătoarea din Pădurea Domnească, judecătorii din iad, averile procurorilor, miniștrilor, deputaților, castelele judecătorilor, vacanțele președintelui etc.

Dar ce folos are Moldova din aceste granturi ale ZdG?

Granturile de la țările cu un înalt nivel al democrației sunt cei mai curați și transparenți bani care ajung în Republica Moldova. Acești bani nu ajung în țară în „kuliok”, cu microbuzul, cu geamantanul de preot sau diplomat. Ei ajung în băncile moldovenești strict prin transfer bancar. La fel, redacțiile pot primi acești bani doar pe cont bancar, nu în plic, nu în pungi etc. Mai mult decât atât, redacția nu poate plăti salariile prevăzute de granturi decât după ce sunt plătite toate taxele obligatorii la stat (sociale, medicale, pe venit etc.), care constituie circa 40% din banii salariali. Anual, ZdG varsă în bugetul public circa 2,5 milioane de lei sub formă de taxe, constituite în mare parte din granturi. De asemenea, ZdG a creat câteva zeci de locuri de muncă, angajații primind salarii, dar și asigurări medicale și sociale. Totodată, ZdG plătește chiria pentru oficiu, susținând un business local, dar și cheltuielile tipografice, poștale, de telefonie, toate fiind niște afaceri care contribuie la economia națională. În cei 20 de ani de activitate, ZdG a atras cu adevărat milioane de lei în Moldova sub formă de granturi, dar nu a avut niciodată datorii la bugetul public, nici datorii salariale, nici probleme cu legislația.

Și ce va face ZdG acum dacă s-au oprit granturile americane? Dacă se demonstrează că USAID e o organizație criminală, veți fi cercetați penal?

ZdG nu a avut niciodată vreun contract de grant semnat direct cu USAID, deși am fi vrut, deoarece această organizație a avut întotdeauna o reputație bună și a contribuit la dezvoltarea multor proiecte excelente în Republica Moldova. ZdG a beneficiat de granturi de la alte organizații care au primit bani de la USAID, dar știind că toți banii au fost cheltuiți potrivit acordului de grant, iar banii au fost transferați la ZdG după realizarea activităților și aprobarea rapoartelor narative și financiare, suntem siguri că atât ZdG, cât și partenerii noștri, nu riscă nimic și suntem cu toți deschiși auditurilor, verificărilor și normelor de transparență.

Despre ceea ce vom face mai departe după stoparea finanțărilor americane am scris aici.

Totuși, de ce deranjează aceste granturi? De ce unii le critică?

ZdG nu a ascuns niciodată în toți cei 20 de ani că participă la concursuri de grant și că activează, parțial, în baza granturilor, prezentând rapoarte de activitate și apreciind relația cu donatorii anume pentru normele de transparență și etică.

Dar criticile cu privire la activitatea ZdG bazată pe granturi au venit constant, timp de 20 de ani, de la un șir de personaje care par să aibă ceva în comun. De-a lungul anilor, ne-au criticat pentru recepționarea granturilor europene și occidentale Vladimir Voronin („umblați ca țachii după morkovkă”), alți membri ai Partidului Comuniștilor, mai mulți deputați socialiști (Bogdan Țîrdea a scris și o carte), alte partide aservite Moscovei și politicieni pro-Putin, iar în perioada lui Plahotniuc, orchestra de susținători ai acestuia ne ataca pentru că primim granturi și criticăm corupția oligarhului. Recent, s-au alăturat acestei orchestre și membrii organizației lui Șor, dar și alți politicieni antieuropeni și pro-ruși. Deci, granturile sunt incomode pentru cei aserviți corupților și Moscovei, căci și în Rusia au fost blocate organizațiile media care contractau granturi americane sau europene.

Întrebările pe care e bine să ni le punem și la care căutăm răspuns sunt: din ce surse sunt finanțate orchestrele care acuză acum ZdG că a primit granturi? Care sunt sursele lor de venit, locurile de muncă și volumul taxelor plătite de aceste entități? Dacă nu-și declară veniturile, din ce surse există? Dacă nu declară venituri oficiale, cum le ajung banii în conturi pentru cheltuielile pe imobile, vacanțe, evenimente?

Ce ar trebui de făcut ca redacțiile să fie cu adevărat independente?

O redacție este independentă atunci când nu depinde de un anumit finanțator, iar cele mai periculoase forme de finanțare pentru jurnalismul independent sunt: oligarhii, politicienii cu dosare penale, politicienii cu interese în instituții publice, finanțările care vin din surse opace, finanțările care nu sunt transferate prin intermediul sistemului bancar, finanțările care vin din state ostile democrației și drepturilor omului, din state autocrate, unde presa nu este liberă.

Redacțiile de investigații și cele care fac conținut de interes public nu sunt comerciale, nu atrag multă publicitate și nu pot accepta bani de la partide. Ele ar putea fi independente doar dacă cetățenii, cititorii, ar plăti pentru conținut. Dar dacă aceste redacții ar scrie doar pentru cei care plătesc, s-ar pomeni că scriu pentru un număr limitat de oameni, iar restul cetățenilor ar rămâne să fie informați de instituții media și canale care nu își divulgă veniturile, sponsorii și politica editorială.

Poți susține ZdG cu o donație unică sau recurentă AICI. Dacă reprezinți o afacere, o instituție, un proiect și ai nevoie de promovare, vezi oferta noastră AICI. Dacă ești plătitor de taxe, alege să ne transferi nouă 2% din impozitul pe venit. Și nu uita să oferi abonamente la ediția tipărită și PDF oamenilor care au nevoie să citească.

Dacă mai ai întrebări cu privire la granturi sau la activitatea ZdG, poți să ne lași mesaje în comentarii.