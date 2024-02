Frații din Glodeni care „au cucerit” Italia și Germania: „E nevoie de pasiune și putere de a nu te da bătut, căci munca bate talentul, mereu”

Frații Cernei s-au născut în Glodeni, au trăit în Bălți, iar acum au ajuns să se impună în două țări din Uniunea Europeană. Maxim are 34 de ani și își croiește viața în Germania. IT-ist de meserie, Maxim joacă și antrenează copiii nemți pentru competițiile de fotbal american.

Dumitru, fratele său, are 27 de ani și de vreo 10 ani tot călătorește și dansează, purtând drapelul R. Moldova pe umeri la competițiile mondiale de dans sportiv. A convins-o și pe partenera sa de dans să reprezinte R. Moldova la competiții internaționale. Când nu e pe marile ringuri de dans, Dumitru e la școala din Liguria, unde învață peste 450 de persoane „să simtă ritmul, să potrivească pașii”.

Maxim Cernei, fratele mai mare, a plecat din R. Moldova în 2013. După ce și-a luat licența în Fizică, a mers la Cluj pentru un program de masterat în Științe Politice. Între timp, și-a început cariera în IT, dar și cochetarea cu fotbalul american. Și chiar dacă Maxim spune acum că era doar un sport de amator, echipa sa înregistra succes după succes.

Totuși, visul lui Maxim țintea spre Germania. Se mută acolo în 2018.

„Voiam să ajung în Germania pentru carieră, pentru asta am învățat mult timp limba germană. In timpul liceului am fost olimpic la olimpiada națională, luasem și ceva premii pe atunci. Clujul era un oraș mișto, dar oferta pe care am primit-o din Germania nu o puteam refuza. Calitatea vieții, protecția naturii, serviciile pe care le găsești aici, totul e la un alt nivel. Pe scurt, există legi și ele trebuie urmate. Dacă până la venirea în Germania eram o persoană mai nepăsătoare, acum sunt o persoană care iubește ordinea, procesele stricte și clare, dar cel mai mult – spiritul civic pe care l-am preluat de la nemți”, povestește Maxim.